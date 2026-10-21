Las 3 claves por las que Boca volvió a ser Boca y puede ganar hasta 5 títulos en 2026

Por qué Boca va por el triplete, de la mano de Arruabarrena.

Boca Juniors "resucitó" en el 2026 y está a punto de cerrarlo de la mejor manera, algo que era muy difícil de imaginar a mediados de año. Es que, antes del Mundial, el panorama era completamente desolador: había fracasado en el Torneo Apertura del fútbol argentino y había quedado eliminado de la Copa Libertadores en la fase de grupos. Solamente seguía en la Copa Argentina, pero ya sin Claudio Úbeda como entrenador, y desembocó en la Sudamericana tras el papelón en el máximo certamen continental.

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Fue entonces cuando el cuestionado presidente Juan Román Riquelme, en plena Copa del Mundo y lejos de los grandes flashes mediáticos, se inclinó por un viejo conocido: Rodolfo "Vasco" Arruabarrena fue el elegido como nuevo director técnico. Después de diez años, el excompañero y amigo del máximo ídolo regresaba al club de La Ribera en junio luego de haber estado 16 meses sin trabajo, ya que en febrero del 2025 había rescindido su vínculo con Al-Taawoun de Arabia Saudita.

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Un buen mercado de pases

Más allá de que no llegaron estrellas como refuerzos, Riquelme acertó en los dos puestos que más necesitaba fortalecer en el plantel: el arquero y el lateral derecho. Tanto el colombiano Álvaro Montero como el uruguayo Leandro Lozano rindieron rápidamente en dos posiciones en las que las falencias eran notorias.

La grave lesión de Agustín Marchesín y las dudas posteriores del joven Leandro Brey bajo los tres palos hicieron que la dirigencia le abonara cuatro millones de dólares a Vélez por el pase del portero mundialista de 31 años, quien mide casi dos metros y tenía una buena actualidad en el "Fortín". Si bien al principio se lo vio algo dubitativo, luego el "cafetero" se consolidó y hoy es una de las figuras del equipo.

Por su parte, el defensor cumplió con creces de entrada: no sólo marcó bien, sino que desbordó con criterio y hasta le agregó goles a su repertorio. Hasta ahora, justifica los 3.5 millones de dólares que Boca le pagó a Argentinos Juniors por la totalidad de su carta.

Por ahora, quedan en el debe los otros dos fichajes, de indudable jerarquía pero de floja actualidad, como Sebastián Villa y Enner Valencia. En contrapartida, se marcharon futbolistas que no jugaban demasiado como Exequiel "Chango" Zeballos, Kevin Zenón, Edinson Cavani, Ander Herrera, Marcelo Weigandt, Agustín Martegani, Juan Barinaga y Lucas Janson. La depuración justificada en el plantel llegó tarde, pero llegó al fin.

Arruabarrena le imprimió el sentido de pertenencia al plantel

Por qué Boca va por el triplete, de la mano de Arruabarrena.

"En Boca hay que dejar los egos y las vanidades de lado, lo que más importa es el equipo y el bien común", suele repetir el técnico. Evidentemente, ese mensaje les llegó a los jugadores, que dejan la vida en cada partido pese a la seguidilla de encuentros entre todas las competencias. El "Xeneize" no paró casi nunca desde que empezó el semestre, jugó prácticamente cada cuatro días con los viajes incluidos, pero así y todo no se nota el cansancio ni la merma física. Por supuesto, el capitán Leandro Paredes es el referente que guía y enseña el camino desde su retorno a la institución a mediados del 2025.

Arruabarrena no se casa con nadie y cumple la famosa frase, muchas veces pour la galerie, de que "juega el que mejor está". Así salieron de la formación, por ejemplo, Ayrton Costa, Miguel Merentiel, Santiago Ascacíbar, Leonel Flores y hasta Leandro Paredes cuando el DT vio que no estaban al ciento por ciento. La tranquilidad, la experiencia y el hecho de conocer el club hicieron que el DT de 51 años acertara en la gran mayoría de sus decisiones, a excepción de la semifinal de ida ante Vasco da Gama por la Copa Sudamericana. "Si no logramos nada, me tendré que ir a la mierda... Esto es así. Boca es ganar, ganar, ganar, y sino no sirve nada", disparó el propio estratega.

Boca Predio: la aparición de juveniles estelares

Al margen de la amplia plantilla de la que dispone el cuadro azul y oro, las divisiones inferiores también hicieron lo suyo con figuras incipientes como Facundo "Jagger" Herrera (20 años), Tomás Aranda (19) y Leonel Flores (19), entre otras. Ellos tres, más los "experimentados" que siguen siendo jóvenes como Lautaro Di Lollo (22) y Milton Delgado (21), le dieron al "Xeneize" la frescura necesaria como para afrontar todas las competencias.

La paciencia del DT para llevarlos de a poco y otras situaciones fortuitas, como lesiones o suspensiones, hicieron que los chicos del "semillero" se adueñaran de sus puestos y no los soltaran más, a excepción de la lesión de "Tomi".

Boca sueña con la triple corona y puede ganar hasta 5 títulos en 2026

El cuadro de La Ribera se encuentra en la final de la Copa Sudamericana (seguramente ante Atlético Mineiro de Brasil), en la semifinal de la Copa Argentina (frente a Banfield) y líder en la tabla anual -junto a Argentinos- a tres fechas del final. Además de la estrella que puede obtener por ganar la anual, también jugará los playoffs del Torneo Apertura, a la espera de su rival.

A esos cuatro probables trofeos se les podría sumar, eventualmente, el del Trofeo de Campeones. Es que, si se corona campeón del Clausura, disputará esa final frente a Belgrano de Córdoba (el ganador del Apertura) el sábado 19 de diciembre en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.