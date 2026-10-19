La advertencia del Vasco Arruabarrena sobre Leandro Paredes a horas de Boca vs. Vasco por Copa Sudamericana: "Riesgo"

La presencia de Leandro Paredes en la revancha entre Boca Juniors y Vasco da Gama por las semifinales de la Copa Sudamericana todavía no está confirmada. A pocas horas del encuentro que se disputará en el estadio Maracaná, el entrenador Rodolfo Arruabarrena se refirió a la evolución física del capitán, quien se recupera de un desgarro y podría regresar a la cancha con apenas 11 días de recuperación.

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Aunque el mediocampista respondió bien en las últimas prácticas, el DT del 'Xeneize' advirtió que no definió su titularidad a pesar de que demostró su intención de estar presente en este importante duelo: "Él quiere estar, pero hay un riesgo, ya veremos…", expresó. "Lea está trabajando casi a la par del grupo. Obviamente que los plazos no son los que pensaba en principio. Está bien, vamos a ver en estas horas que quedan cómo vamos a formar", sostuvo el 'Vasco' instantes después de la práctica matutina que el plantel tuvo en el predio del Flamengo.

El volante de la Selección Argentina realizó fútbol y respondió a las exigencias finales, pero aún así el técnico evitó dar precisiones sobre la formación titular; la decisión se tomará en las horas previas al partido, con la intención de evaluar tanto su evolución como las necesidades deportivas del equipo.

Paredes, en duda: la opinión de Arruabarrena sobre la presencia del volante en la semi contra Vasco

Arruabarrena también dejó entrever su sorpresa por la rapidez con la que el mediocampista avanzó en su recuperación cuando fue consultado sobre los tiempos que afrontó para intentar llegar al encuentro: "Es Leandro…", respondió con un gesto. De todos modos, aclaró que la decisión no estará determinada únicamente por las ganas del futbolista, sino por lo que considere más conveniente para el equipo. "Hay que pensar en lo que más nos conviene deportivamente y que con el equipo que pongamos podamos pasar a la final", explicó sobre el criterio que guiará la elección del once inicial.

Más allá de la incógnita sobre Paredes, Arruabarrena también anticipó cómo imagina el desarrollo de la revancha ante el conjunto brasileño. El técnico pretende que Boca maneje los tiempos del partido y evite asumir riesgos innecesarios desde el comienzo. "Tenemos que tratar de hacer un partido largo: habrá momentos para defender, para atacar... no vamos a salir a volvernos locos de entrada. El mensaje es tratar de arrancar ganando, los jugadores a han demostrado carácter y saber llevar bien los partidos. Esperemos mejorar lo hecho en casa", concluyó.

El plan de recuperación de Paredes en Boca

"Lea" continúa con un tratamiento especial de plasma rico en plaquetas (PRP) para acelerar la puesta a punto y la kinesiología intensiva para aligerar también la curación de su lesión muscular. Además, alterna tareas específicas de gimnasio en el predio de Ezeiza con leves trabajos de campo durante las prácticas. Si bien el cuerpo médico de Boca quedó sorprendido con su evolución inicial, también prefieren ser cautos y repiten la frase del "día a día" rumbo al compromiso en Brasil.

Paredes quiere jugar pese a estar desgarrado: la posible formación de Boca vs. Vasco da Gama

De acuerdo a la decisión que tome Arruabarrena con el mediocampista campeón del mundo, los once elegidos serían Álvaro Montero; Raúl Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo "Jagger" Herrera o Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado, Carlos Palacios o Leandro Paredes, Leonel Flores; Alan Velasco o Sebastián Villa y Miguel Ángel Merentiel.

Paredes sufrió un desgarro grado 2 en su isquiotibial derecho ante Instituto de Córdoba hace 11 días: a pesar de los cortos plazos de recuperación, el volante apunta estar en la vuelta ante Vasco da Gama.

Cómo ver Vasco da Gama - Boca por la Copa Sudamericana

El compromiso será el martes 20 de octubre a las 21.30 de Argentina en Río de Janeiro en el estadio Maracaná, con el arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela. La transmisión en vivo en la televisión será de los canales ESPN y DSports, en tanto que el streaming online irá por Disney+, DGO, Telecentro Play y Personal Flow.

Cuándo y dónde se juega la final de la Copa Sudamericana 2026

La final de la Copa Sudamericana 2026 se disputará el sábado 21 de noviembre en Barranquilla, Colombia, y tendrá como escenario el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia. Allí se definirá al nuevo campeón del segundo torneo más importante del continente a nivel de clubes, en una jornada que reunirá la atención de los hinchas del fútbol sudamericano.