Boca suma sorpresas positivas para visitar a Vasco da Gama por la Copa Sudamericana

Boca Juniors acumula noticias positivas de cara a la revancha frente a Vasco da Gama por la semifinal de vuelta de la Copa Sudamericana 2026, en la que necesitará la remontada después del 0-1 de la ida como local. No solamente se recupera Leandro Paredes del desgarro de grado 2 en el isquiotibial derecho, sino que también le ocurre algo similar a Alan Velasco.

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El mediocampista ofensivo, surgido en Independiente, sufrió un pequeño desgarro en el aductor izquierdo el 2 de octubre frente a Unión de Santa Fe. Si bien los plazos le daban con lo justo para la revancha del martes 20 de octubre, la realidad es que el volante se entrenó a la par de sus compañeros el sábado 17. Por lo tanto, todo indica que como mínimo viajará a Río de Janeiro e irá al banco de los suplentes. De hecho, hasta participó de la práctica de fútbol reducido y apuesta a poder reaparecer en el segundo encuentro de la serie.

El entrenador Rodolfo "Vasco" Arruabarrena habló de Velasco en la conferencia de prensa, posterior a la victoria por 2-1 frente a Talleres de Córdoba en La Bombonera. "Puede ser que vuelva", deslizó el DT de cara al duelo en el estadio Maracaná. Y añadió: “Si vamos a los parámetros normales, diría que no. Pero es un partido importante, muchas veces los tiempos se acortan… Y yo también miento bastante, je".

La posible formación de Boca contra Vasco da Gama, por la vuelta de la Copa Sudamericana

De no haber mayores inconvenientes de último momento, Arruabarrena colocaría de entrada a Álvaro Montero; Raúl Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo "Jagger" Herrera o Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado, Carlos Palacios o Leandro Paredes, Leonel Flores; Sebastián Villa y Miguel Ángel Merentiel.

Alan Velasco volvió a entrenarse a la par en Boca.

El plan de recuperación de Paredes en Boca

"Lea" continúa con un tratamiento especial de plasma rico en plaquetas (PRP) para acelerar la puesta a punto y la kinesiología intensiva para aligerar también la curación de su lesión muscular. Además, alterna tareas específicas de gimnasio en el predio de Ezeiza con leves trabajos de campo durante las prácticas. Si bien el cuerpo médico de Boca quedó sorprendido con su evolución inicial, también prefieren ser cautos y repiten la frase del "día a día" rumbo al compromiso en Brasil.

Cómo ver Vasco da Gama vs. Boca por la Copa Sudamericana

El compromiso será el martes 20 de octubre a las 21.30 de Argentina en Río de Janeiro, con el estadio y el árbitro a definir todavía. La transmisión en vivo en la televisión será de los canales ESPN y DSports, en tanto que el streaming online irá por Disney+, DGO, Telecentro Play y Personal Flow.

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