Boca tiene fecha para la semi de Copa Argentina: los 4 jugadores que puede perder por fecha FIFA

Boca Juniors jugará ante Banfield por la Copa Argentina durante la fecha FIFA. Los cuatro nombres en alerta y qué puede decidir la Selección Argentina.

Boca Juniors enfrentará a Banfield en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, por las semifinales de la Copa Argentina. La confirmación de la sede resolvió una incógnita, pero dejó otro frente abierto: la coincidencia con la fecha FIFA podría privar a Rodolfo Arruabarrena de varios jugadores por eventuales convocatorias a sus selecciones.

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El cruce con el "Taladro" ya tiene programación completa: sábado 14 de noviembre, desde las 19, en Mendoza, con transmisión de TyC Sports. La sede mendocina prevaleció sobre otras alternativas, entre ellas Córdoba. Para el equipo del Vasco Arruabarrena será otra presentación en el interior del país, después de eliminar a Vélez por penales en el Mario Alberto Kempes y vencer 3-2 a Racing en Rosario.

El objetivo es acceder a una final que Boca no disputa desde 2021, cuando conquistó el título frente a Talleres. Antes deberá superar a Banfield y resolver una posible dificultad en el armado del equipo.

Los cuatro jugadores que Boca podría perder por la fecha FIFA

El encuentro cae dentro de la ventana internacional de noviembre. Entre los nombres que deberá seguir el cuerpo técnico aparecen Álvaro Montero, Leonel Flores, Lautaro Blanco y Miguel Merentiel, mencionados en la información base y en la cobertura sobre las posibles citaciones.

Álvaro Montero: el arquero podría ser convocado por Colombia. Una citación pondría en duda su disponibilidad para la semifinal, como ocurrió en la pasada ventana internacional.

Leonel Flores: su situación dependerá de las decisiones de Lionel Scaloni para la Selección Argentina. Es uno de los futbolistas del plantel señalados entre las alternativas que podrían recibir un llamado, como fue en los tres amistosos recientes.

Lautaro Blanco: el lateral izquierdo también aparece entre los jugadores que podrían ser considerados por el cuerpo técnico argentino.

Miguel Merentiel: el delantero deberá esperar la convocatoria de Uruguay para saber si tendrá compromisos internacionales coincidentes con el partido de Copa Argentina.

No son cuatro bajas confirmadas. Se trata de posibilidades sujetas a las listas de cada selección y a la disponibilidad que resulte de esas convocatorias. Tampoco corresponde presentar estos nombres como una nómina cerrada de todos los jugadores que podrían recibir un llamado.

Qué pasa con Leandro Paredes y la Selección Argentina

El caso de Leandro Paredes es diferente. El mediocampista estará a disposición de Arruabarrena debido a su suspensión internacional por la FIFA, ya que todavía no hay resolución sobre la apelación que realizó la AFA para reducirle las 10 fechas de sanción.

Así, el panorama no es el mismo para todos los futbolistas vinculados con sus seleccionados. Mientras Boca espera eventuales citaciones para otros integrantes del plantel, la cobertura consultada ubica a Paredes entre las opciones del entrenador para enfrentar al Taladro.

La coincidencia de calendarios obliga a planificar alternativas, pero el equipo definitivo dependerá de las novedades que se conozcan más cerca del encuentro.

Cómo llega Banfield y qué pasa si hay empate

El Taladro avanzó a semifinales después de eliminar a Deportivo Riestra por penales, tras igualar 1-1 en el tiempo reglamentario. Ante Boca buscará dar otro paso y conseguir el lugar en la definición del certamen. El partido tendrá una resolución directa: si empatan al cabo de los 90 minutos, habrá penales, sin alargue.

Para el "Xeneize", la semifinal reúne así dos desafíos: superar a un rival que ya mostró eficacia desde los doce pasos y llegar con las alternativas necesarias para cubrir posibles ausencias por la fecha FIFA.

Cuándo se juega la otra semifinal y qué se sabe de la final

Atlético Tucumán y Platense disputarán la otra llave el miércoles 28 de octubre, a las 21.15, en el estadio Padre Ernesto Martearena de Salta, también por TyC Sports. El ganador esperará al vencedor del encuentro entre Boca y Banfield.

La final está prevista para el miércoles 2 de diciembre, con sede y horario todavía por confirmar en la información consultada. El cuadro ya tiene su recorrido marcado; para Arruabarrena, la próxima incógnita será con qué jugadores podrá afrontarlo.