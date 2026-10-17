Boca Juniors venció 2 a 1 a Talleres en La Bombonera por la fecha 13 del Torneo Clausura y se ilusiona con ganar todo lo que le queda en el 2026. Con el triunfo ante la "T", el "Xeneize" quedó momentáneamente primero en la anual a horas de jugar un partido trascendental ante Vasco Da Gama por la semifinal de vuelta de la Copa Sudamericana y, aunque su máxima figura está en duda, el equipo de Rodolfo "Vasco" Arruabarrena no pierde la esperanza de clasificar a la final. De hecho, Leandro Paredes no estuvo ante los cordobeses y el elenco de La Ribera logró un triunfo más que importante.

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Con todavía tres fechas por delante en el campeonato local, hoy el conjunto "Azul y Oro" es el puntero de la general y sólo con eso puede sumar un título más a sus vitrinas. Claro que, tanto Independiente Rivadavia de Mendoza como Argentinos Juniors deben jugar sus respectivos partidos y todavía pueden superarlo. Más allá de eso, ahora Boca se enfoca en lo que viene ya que también puede ser campeón del resto de los certámenes que disputa.

Boca le ganó a Talleres: qué le queda en 2026 para ser campeón de todo

Con los goles de Miguel Merentiel y Leonel Flores -abrió la cuenta Matías Galarza para el visitante, los de Rodolfo "Vasco" Arruabarrena dieron un paso firme de cara a la clasificación a los playoffs ante su gente. A su vez, ya piensan en el cruce del martes en el Maracaná contra Vasco Da Gama, cómo también en la Copa Argentina donde se verán las caras con Banfield por un lugar en la final. De esta manera, tienen varios frentes por pelear y son candidatos como segundos en la Zona B del Clausura, líderes en la anual y en semifinales de dos torneos.

El fixture de Boca en el Torneo Clausura, la Sudamericana y la Copa Argentina

Semifinal (vuelta) - Copa Sudamericana - Vasco Da Gama (1-0) Boca - martes 20 de octubre a las 21.30.

- martes 20 de octubre a las 21.30. Fecha 14 - Torneo Clausura - Independiente vs. Boca - domingo 25 de octubre a las 17.

- domingo 25 de octubre a las 17. Fecha 15 - Torneo Clausura - Boca vs. River - domingo 1 de noviembre a las 15.30.

vs. River - domingo 1 de noviembre a las 15.30. Tanto el duelo ante Banfield por la semifinal de la Copa Argentina como la fecha 16 del Clausura ante Defensa y Justicia no tienen día ni horarios confirmados.

Boca Juniors venció a Talleres de Córdoba en La Bombonera

Cuándo es la vuelta de Boca vs. Vasco da Gama por la semifinal de la Copa Sudamericana: hora, TV y lo que hay que saber

El duelo en el que el conjunto brasileño -que ganó 1 a 0 en la ida- será local ante el "Xeneize" para buscar un lugar en la final del certamen continental tendrá lugar el próximo martes 20 de octubre desde las 21.30 en el Maracaná. Lo que sí se sabe es que el vencedor se medirá ante el que gane en la serie Montevideo City Torque de Uruguay vs. Atlético Mineiro de Brasil el sábado 21 de noviembre en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de la ciudad de Barranquilla, Colombia.