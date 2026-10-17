Boca lo dio vuelta en La Bombonera, le ganó a Talleres y escala en la tabla anual

En un encuentro vibrante disputado en el Estadio Alberto J. Armando, Boca Juniors venció 2-1 a Talleres de Córdoba por la decimotercera jornada del Torneo Clausura. El conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena tuvo que remontar un trámite adverso y sumó tres puntos fundamentales que le permiten ilusionarse y trepar a lo más alto de la tabla anual.

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El inicio del partido mostró un desarrollo intenso y con ocasiones para ambos lados. La visita dio el primer golpe a los 11 minutos del primer tiempo: Matías Galarza desenfundó un gran remate de media distancia para vencer la resistencia de Álvaro Montero y poner en ventaja a la "T". Sin embargo, Boca reaccionó rápidamente. A los 18', tras una buena recuperación y asistencia precisa de Lautaro Blanco, Miguel Merentiel definió con categoría para establecer la igualdad.

Antes del descanso, el Xeneize estuvo muy cerca de dar vuelta la historia cuando Ayrton Costa apareció en posición de centrodelantero a los 37', aunque la jugada no logró concretarse y ambos equipos se retiraron a los vestuarios empatados 1-1.

El complemento comenzó de la mejor manera para el local. Tan solo cuatro minutos después del reanudación (4' ST), Leonel Flores convirtió un golazo con un potente disparo desde la banda izquierda que desató la alegría en La Bombonera.

Con la ventaja a favor, Arruabarrena movió el banco de suplentes para renovar energías e incluyó los ingresos de Dylan Gorosito, Carlos Palacios, Enner Valencia y Rodrigo Bacidalupe. Por su parte, Omar de Felippe agotó sus variantes en Talleres en busca de una respuesta, introduciendo a Valentín Dávila, Emiliano Chiavassa y Timoteo Chamorro, pero la defensa local logró sostener el resultado sin mayores sobresaltos hasta el silbatazo final de Luis Lobo Medina.

Con este triunfo, Boca concretó una importante victoria en casa que refuerza su andar en la recta decisiva del campeonato y apuntala sus aspiraciones de clasificación internacional.

Síntesis del partido