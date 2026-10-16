Leandro Paredes tiene serias chances de jugar en Boca Juniors contra Vasco Da Gama por la semifinal de vuelta de la Copa Sudamericana 2026. El volante campeón de todo con la Selección Argentina es la principal figura del elenco "Xeneize" y su presencia para intentar revertir el resultado en el Maracaná no está confirmada. Sin embargo, tanto Martín Costa como Augusto César en ESPN afirmaron que el mediocampista jugará el partido clave para buscar un lugar en la final, mientras que Leandro "Tato" Aguilera en TyC Sports aseveró que tiene muchas chances de estar.

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Paredes, candidato a jugar en Boca contra Vasco Da Gama por la semifinal de la Sudamericana

Si bien no está confirmado que estará desde el arranque, lo cierto es que es firme candidato a al menos sumar minutos. La necesidad del conjunto de La Ribera está más que clara: dar vuelta el 1 a 0 sufrido como local en La Bombonera obliga a ganar al conjunto de Rodolfo "Vasco" Arruabarrena y Paredes puede ser una pieza fundamental para lograrlo. Los colegas de la señal de Disney coincidieron en que, aunque muchos no lo creían posible, "si todo sigue como está, va a ser titular en el Maracaná", aún no estando al 100%. Por supuesto, también dependerá de la decisión del DT teniendo en cuenta el calendario que tienen por delante.

En principio, el primer compromiso es este mismo viernes 16 de octubre contra Talleres de Córdoba en La Bombonera por la fecha 13 del Torneo Clausura. El "Xeneize" sabe que será fundamental conseguir los tres puntos para acercarse a la clasificación a los playoffs, pero también por la pelea en la tabla anual con 12 unidades en juego. Luego, el domingo viajará a Brasil para el encuentro del martes y mientras tanto espera por la confirmación de la semifinal de la Copa Argentina contra Banfield a dos semanas del Superclásico.

Qué lesión tiene Leandro Paredes y cuánto tiempo de recuperación le puede llevar

El mediocampista estrella del elenco de La Ribera sufrió un desgarro grado 2 en el isquiotibial derecho contra Instituto de Córdoba el pasado viernes 9 de octubre, motivo por el cual tendría más de 20 días de recuperación. Después de ser baja en la ida, todavía está en duda para el cruce que definirá la serie contra los brasileños. Un detalle no menor es que también Rodolfo "Vasco" Arruabarrena lo podría perder para la recta final de la fase regular del Torneo Clausura y se perdería el Superclásico del domingo 1° de noviembre contra River Plate en el mismo recinto, al cual igualmente podría llegar con lo justo. Sin embargo, ante la urgencia -si está en condiciones-, regresará para la vuelta con Vasco en Brasil.

Leandro Paredes sueña con estar en Boca contra Vasco Da Gama en la Copa Sudamericana

Cuándo es la vuelta de Boca vs. Vasco da Gama por la semifinal de la Copa Sudamericana: hora, TV y lo que hay que saber

El duelo en el que el conjunto brasileño -que ganó 1 a 0 en la ida- será local ante el "Xeneize" para buscar un lugar en la final del certamen continental tendrá lugar el próximo martes 20 de octubre desde las 21.30 en el Maracaná. Lo que sí se sabe es que el vencedor se medirá ante el que gane en la serie Montevideo City Torque de Uruguay vs. Atlético Mineiro de Brasil el sábado 21 de noviembre en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de la ciudad de Barranquilla, Colombia.