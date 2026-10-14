VIDEO: el gol de Vasco Da Gama vs. Boca que sorprendió en La Bombonera

comenzó el encuentro ante Vasco Da Gama, por la ida de semifinales de la Copa Sudamericana en La Bombonera, con un duro golpe por el gol de los brasileños.

Boca Juniors enfrenta a Vasco da Gama por el encuentro de ida de las semifinales de la Copa Sudamericana y rápidamente recibió un golpe en La Bombonera. Tras un inicio parejo, los brasileños se pusieron en ventaja gracias al gol de Adson, que sorprendió al conjunto argentino.

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A los 25, después de haber contado con una chance clara que Álvaro Montero despejó, Vasco da Gama insistió y llegó a la apertura del marcador. Después una buena jugada colectiva, un centro quirúrgico desde la izquierda llegó a la altura del penal y Adson cabeceó para meterla en el segundo palo, dejando sin chances al arquero colombiano.

La formación de Boca sin Paredes para jugar vs. Vasco da Gama por la Sudamericana

Ante la baja de Leandro Paredes, el DT del "Xeneize" igualmente no se guardará nada para este partido trascendental en el semestre. De hecho, apostará al ataque por las bandas con el eje del mediocampo formado por Santiago Ascacíbar y Milton Delgado. A su vez, maneja una única duda en ataque y es si Sebastián Villa estará desde el arranque o entrará Williams Alarcón para nutrir más el medio. La referencia arriba será de Valencia, que reemplazará a Miguel Merentiel.

El posible 11 de Boca vs. Vasco da Gama: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado; Williams Alarcón, Leonel Flores, Carlos Palacios; Enner Valencia. DT: Rodolfo "Vasco" Arruabarrena.

La lista de convocados está integrada por los siguientes futbolistas:

Arqueros: Álvaro Montero, Leandro Brey y Javier García.

Defensores: Leandro Lozano, Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Facundo Herrera, Ayrton Costa, Lautaro Blanco y Malcom Braida.

Mediocampistas: Rodrigo Battaglia, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar, Williams Alarcón, Camilo Rey Domenech, Joaquín Ruiz y Carlos Palacios.

Delanteros: Sebastián Villa, Leonel Flores, Miguel Merentiel, Ángel Romero, Milton Giménez y Enner Valencia.

¿Por dónde ver Boca vs Vasco da Gama por la Copa Sudamericana?