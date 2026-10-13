Por qué no juega Miguel Merentiel en Boca vs. Vasco Da Gama por Copa Sudamericana

Boca Juniors recibe a Vasco Da Gama, por la ida de la semifinal de Copa Sudamericana, con la ausencia de Miguel Merentiel.

Boca Juniors juega este martes la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana 2026 frente a Vasco Da Gama y el equipo tendrá una sorpresa. Es que el entrenador, Rodolfo Arruabarrena, decidió que Miguel Merentiel no juegue y dispuso que su reemplazante sea Enner Valencia, que viene de buenas actuaciones.

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Según informó ESPN, la salida de Merentiel, que estará en el banco de suplentes, responde a una decisión táctica, ya que Arruabarrena piensa que Valencia puede darle más en el juego aéreo para este partido que el uruguayo.

Cabe resaltar que, en lo que va del 2026, Merentiel es el máximo goleador de Boca, con 13 goles en 40 partidos disputados en todas las competencias. El ecuatoriano, por su parte, que arribó a mediados de año, se ganó la confianza después de haber convertido 5 tantos en 11 partidos.

La probable formación de Boca sin Paredes para jugar vs. Vasco da Gama por la Sudamericana

Ante la baja de Leandro Paredes, el DT del "Xeneize" igualmente no se guardará nada para este partido trascendental en el semestre. De hecho, apostará al ataque por las bandas con el eje del mediocampo formado por Santiago Ascacíbar y Milton Delgado. A su vez, maneja una única duda en ataque y es si Sebastián Villa estará desde el arranque o entrará Williams Alarcón para nutrir más el medio. La referencia arriba será de Valencia, que reemplazará a Miguel Merentiel.

El posible 11 de Boca vs. Vasco da Gama: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado; Williams Alarcón, Leonel Flores, Carlos Palacios; Enner Valencia. DT: Rodolfo "Vasco" Arruabarrena.

¿Por dónde ver Boca vs Vasco da Gama por la Copa Sudamericana?

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.

El encuentro entre Boca y Vasco Da Gama de este martes a las 21:30 será transmitido por ESPN y la plataforma Disney +.

La fuerte baja de Paredes en Boca

El mediocampista Leandro Paredes sufrió un desgarro de grado dos en el isquiotibial derecho durante el empate 2-2 frente a Instituto de Córdoba, por el torneo local. El futbolista debió abandonar el campo de juego y los estudios médicos confirmaron una lesión que lo dejará afuera de los dos encuentros ante Vasco da Gama.

La ausencia de Paredes representa un problema importante para Arruabarrena, ya que el campeón del mundo es una de las principales referencias futbolísticas y anímicas del plantel. Su capacidad para manejar los tiempos, distribuir la pelota y organizar el juego será difícil de reemplazar en una semifinal internacional.

Ante este escenario, Milton Delgado y Santiago Ascacíbar aparecen como alternativas para ocupar el mediocampo, mientras que Williams Alarcón y Carlos Palacios también cuentan con posibilidades de asumir mayores responsabilidades. La decisión final dependerá del esquema que el entrenador elija para afrontar el compromiso.

La lista de convocados de Boca ante Vasco da Gama

Además de Paredes, Boca tendrá otras ausencias por problemas físicos, entre ellas las de Tomás Aranda, Tomás Belmonte, Alan Velasco y Agustín Marchesín. En contrapartida, la convocatoria incluye novedades como los regresos de Camilo Rey Domenech y el juvenil Joaquín Ruiz. Enner Valencia también fue citado, pese a haber solicitado el cambio durante el partido frente a Instituto.

La lista de convocados está integrada por los siguientes futbolistas:

Arqueros: Álvaro Montero, Leandro Brey y Javier García.

Defensores: Leandro Lozano, Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Facundo Herrera, Ayrton Costa, Lautaro Blanco y Malcom Braida.

Mediocampistas: Rodrigo Battaglia, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar, Williams Alarcón, Camilo Rey Domenech, Joaquín Ruiz y Carlos Palacios.

Delanteros: Sebastián Villa, Leonel Flores, Miguel Merentiel, Ángel Romero, Milton Giménez y Enner Valencia.