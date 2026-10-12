Todo listo en Boca vs. Vasco da Gama: una duda en la formación, sin Paredes y otros 4 lesionados

Boca Juniors ya tiene todo listo para recibir a Vasco da Gama de Brasil, por la semifinal de ida de la Copa Sudamericana 2026. El entrenador, Rodolfo Arruabarrena, tendrá cinco bajas en total por las lesiones con relación al plantel profesional que fue inscripto a mitad de año para todas las competencias. Por supuesto, la más destacada es la del capitán Leandro Paredes, quien tampoco podrá estar en la revancha en Río de Janeiro como consecuencia del desgarro de grado 2 en el isquiotibial derecho.

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El Boca de Arruabarrena juega la semifinal de la Copa Sudamericana sin Paredes.

Los otros futbolistas lastimados en el conjunto de La Ribera son nada menos que Alan Velasco (desgarro en el aductor izquierdo), Tomás Belmonte (rotura del menisco externo de la rodilla derecha), Tomás Aranda (fractura de peroné en la pierna derecha) y Adam Bareiro (discopatía lumbar).

También aparece el caso de Agustín Marchesín, quien ya fue baja anteriormente por su rotura de ligamentos cruzados de la rodilla sufrida en el primer semestre. Lógicamente, ninguno de los seis futbolistas mencionados apareció en la lista de concentrados del "Xeneize" para este choque inicial determinante en La Bombonera, en el plano internacional.

El Boca de Arruabarrena juega la semifinal de la Copa Sudamericana sin Paredes.

La posible formación de Boca vs. Vasco da Gama por la Copa Sudamericana

De esta manera, Arruabarrena se inclinaría de entrada por un esquema de 4-2-3-1, con: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo "Jagger" Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado; Carlos Palacios, Leonel Flores, Sebastián Villa; y Miguel Ángel Merentiel.

Sin embargo, aún existe una duda en la alineación. Si juega el volante de contención Williams Alarcón en vez de Villa, el dibujo volverá a ser el tradicional 4-4-2. De esa forma, Ascacíbar se movería más por el sector derecho del mediocampo, Palacios por la izquierda y Flores de segunda punta junto con la "Bestia".

Cómo ver Boca vs. Vasco da Gama: día, hora, TV en vivo y streaming

La semifinal de ida de la Copa Sudamericana será el martes 13 de octubre a las 21.30 de Argentina en La Bombonera, con el arbitraje del chileno Piero Maza. La transmisión en vivo en la televisión será de los canales ESPN y DSports, en tanto que el streaming online irá por Disney+, DGO, Telecentro Play y Personal Flow.

La vuelta será el martes 20 de octubre a las 21.30 en Río de Janeiro, Brasil, a la espera de la definición oficial del estadio por parte de la Conmebol. Del otro lado del cuadro en el torneo aparecen Atlético Mineiro de Brasil y Montevideo City Torque de Uruguay.