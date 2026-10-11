Lionel Messi eligió a un jugador de Boca como la próxima estrella argentina del fútbol

Lionel Messi eligió a un jugador del fútbol argentino como una de las próximas estrellas mundiales. Después de su retiro de la Selección Argentina y todavía sin el heredero de la número 10 en la espalda, el astro rosarino habló de un futbolista que ya dio que hablar en nuestro país con la camiseta de Boca Juniors. Se trata nada más y nada menos que de Tomás Aranda, quien hoy atraviesa una recuperación por rotura de peroné, la cual sufrió poco después de su debut con la "Albiceleste" antes del Mundial 2026.

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En el marco de un spot de Adidas, el hombre del Inter Miami tuvo que nombrar a diez promesas -entre ellas dos representantes de la rama femenina- que pueden hacer historia en el deporte con el correr de los años. El joven que deslumbró de la mano de Rodolfo "Vasco" Arruabarrena es el primero de la lista en la que también aparecen otros que de a poco empiezan a mostrar su nivel en el campo de juego. Por supuesto, la noticia la dio Aranda que está entre ellos más allá de que hoy no tiene rodaje por la lesión que lo marginó de las competencias en el resto de la temporada.

Quiénes son los 10 elegidos por Lionel Messi como próximas figuras

Tomás Aranda - Argentina - Boca Juniors.

- Argentina - Boca Juniors. Can Uzun - Turquía - Eintracht Frankfurt de Alemania.

Gilberto Mora - México - Club Tijuana.

Max Dowman - Inglaterra - Arsenal.

Zavier Gozo - Estados Unidos - Crystal Palace.

Jesús Rodríguez - España - Como.

Kees Smit - Países Bajos - AZ Alkmaar.

Chloe Sarwie - Inglaterra - Chelsea.

Giovanna Waksman - Brasil - Olympique de Lyon.

Lotta Wrede - Alemania - Hamburgo.

Los números de Aranda en Boca

Partidos jugados : 32.

: 32. Goles : 1.

: 1. Asistencias : 3.

: 3. Títulos: no ganó.

Tomás Aranda, elegido por Lionel Messi como una de las próximas 10 figuras del fútbol mundial

Qué es la fractura de peroné que sufrió Aranda y cuándo podría volver a las canchas con Boca

La rotura del hueso largo y más delgado que está situado en la parte lateral externa de la pierna de manera paralela a la tibia que al fracturarse puede derivar en la pérdida de la estabilidad a la articulación del tobillo. El mismo no soporta el peso principal del cuerpo -como sí lo hace la tibia- y cumple la mencionada función. A su vez, actúa como sujeción de varios tendones y músculos para permitir movimientos de rotación e inclinación del pie.

La recuperación estimada para Aranda es de entre tres y cinco meses para volver a ejercer la práctica deportiva, aunque el plazo definitivo dependerá de la evolución después de la cirugía. En Boca ya dan por descartada su presencia durante lo que resta de 2026 y la expectativa es que pueda reaparecer durante la pretemporada de 2027. Una baja absolutamente sensible para las expectativas del "Xeneize" pensando en las definiciones de la Copa Argentina, la Sudamericana y el Torneo Clausura.