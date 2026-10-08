Por qué Lionel Messi ama tanto a la Selección Argentina, según la astrología: "Misión de vida"

Lionel Messi vive de una manera especial a la Selección Argentina, tanto es así que vistió dicha camiseta durante más de dos décadas y quebró muchos récords. El gran sentimiento del crack rosarino de 39 años por la "Albiceleste" tiene su explicación también en la astrología, según demostró el especialista Matías Ferra (@Lodicelaluna en X, ex Twitter).

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El mencionado astrólogo manifestó cerró su hilo en X con el concepto de que "el 10 no sólo juega; cuida, nutre y sostiene". Previamente, realizó un análisis detallado acerca de lo que sucedió con los astros para que el delantero de Inter Miami se involucrara tanto con la remera de su país natal, a pesar de que al principio no podía ser campeón y tuvo que esperar 16 años para conseguir el primer título oficial con la Copa América 2021.

Por qué Messi siente tanto a Argentina, a la Selección y a su familia: qué dice la astrología

De acuerdo con "Mati" Ferra, "el éxito de Messi no es casualidad; es la manifestación de una arquitectura astrológica donde la familia es el eje central de su existencia". Por lo tanto, sacó las siguientes conclusiones:

Por qué Lionel Messi siente tanto a la Selección Argentina, según la astrología.

El instinto protector: Sol y Marte en Cáncer

La carta natal de Messi nos muestra un Sol en Cáncer volcado al vínculo con las raíces, la contención y el amor. Su Marte en Cáncer es la clave: el planeta de la acción y el deporte se encuentra en el signo de la familia. Esto transforma su energía deportiva en un instinto protector absoluto. El campo de juego no es un lugar de conflicto, sino el refugio donde pone toda su energía para nutrir, abrazar y proteger a los suyos.

Luna fuera de límites (OOB)

El mecanismo emocional incontrolable Un punto técnico determinante: Messi nació con su Luna fuera de los límites de declinación del Sol. Esto significa que su mecanismo lunar de contacto con sus afectos es algo que él mismo no puede controlar. Es una necesidad sumamente imperiosa de conexión profunda con su clan familiar y el de su esposa. No es una elección; es una fuerza instintiva que lo obliga a estar cerca de los suyos para mantener su equilibrio psíquico.

Linaje y memoria familiar

En el estudio de su linaje familiar, observamos una memoria volcada al cuidado. Messi se siente permanentemente al servicio de su familia, ocupándose y preocupándose de cada integrante. Su éxito profesional ha sido la herramienta que le permitió cumplir con su destino: acompañar y brindar seguridad a todo su entorno.

La misión de vida 6

El “Fusible Emocional” Sumemos a su Sol en Cáncer su Misión de Vida 6. Este número es la vibración de la responsabilidad, el hogar y la armonía. Messi es el “fusible emocional” de su familia. Es quien absorbe las tensiones y aporta la paz necesaria. Su carta natal confirma que su mayor victoria no son los títulos, sino ser el pilar que sostiene a su clan. Lionel Messi es la prueba de que el éxito es una alineación perfecta con la misión del alma. Con su Sol y Marte en Cáncer, su energía es el abrazo que protege. Su Luna fuera de límites es el instinto que lo guía, y su Misión de Vida 6 lo consagra como el protector absoluto de los suyos.