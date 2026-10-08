No se vio en TV: la charla de Lionel Messi con el árbitro en su partido despedida

La despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina dejó varias perlitas y una de ellas tuvo lugar segundos antes del pitazo final del partido por parte del árbitro chileno Fernando Véjar. Además de regalarle la pelota, el colegiado tuvo un diálogo con el astro rosarino que no se vio en TV. Una cámara en el Estadio Monumental captó el momento a la perfección y las palabras de uno hacia otro mientras el público esperaba que ese momento no suceda.

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No se vio en TV: qué se dijeron Messi y el árbitro en el partido despedida del astro en la Selección Argentina

El jugador del Inter Miami de Estados Unidos tuvo en sus pies la chance de marcar el cuarto tanto en la goleada por 3 a 0 ante Benín con un tiro libre que finalmente desvió a la tribuna. Un instante después, el árbitro se le acercó y le preguntó si daba por finalizado el encuentro -se habían cumplido los 3 minutos adicionados-, lo cual Messi aceptó.

Luego tuvo lugar el momento más emotivo de la noche con las palabras del crack, la ovación de la gente en la cancha y la canción de Soledad Pastorutti con el posterior abrazo al ídolo en pleno verde césped, además del show de drones en el cielo.

El comunicado de Messi para despedirse de la Selección Argentina

Ayer fue mi último partido y ya extraño vestir la celeste y blanca. Sé que estoy tomando la decisión correcta. Fue un camino increíble, lleno de alegrías y también de algunas tristezas, pero tengo claro que valió la pena cada paso que di.





Y me quedaron muchas cosas por decir. Me es imposible expresar todo lo que siento en unas palabras o en un posteo. Este viaje habría sido imposible sin mi familia, que siempre estuvo a mi lado y me bancó, sobre todo en los momentos difíciles, cuando más lo necesitaba. También fueron imprescindibles mis amigos, todos los compañeros y técnicos que tuve, junto con sus cuerpos técnicos. No quiero olvidarme del Diego, que puso a nuestro país donde se merecía estar y que, como siempre digo, sé que nos ayudó estando acá con nosotros y también desde el cielo, en cada paso que dimos.





Gracias a los clubes en los que jugué, por respetar siempre mis sentimientos y permitirme dedicarme a mi país cuando tocaba ponernos la camiseta de la Selección. Y, por supuesto, gracias a Dios: sin su guía y su voluntad, ni siquiera estaríamos soñando con haber llegado hasta acá. Soy un agradecido. Los quiero mucho, los voy a extrañar y siempre voy a darles las gracias por haber estado a nuestro lado, a mi lado.

Lionel Messi se despidió de la Selección Argentina en una noche emotiva en el Estadio Monumental

Cuándo vuelve a jugar la Selección Argentina sin Messi

La "Albiceleste" tendrá más desafíos por delante pero serán sin él en cancha, lo cuál sin dudas será un cambio significativo. El seleccionado argentino tendrá la oportunidad de volver a salir al verde césped en la ventana FIFA del mes de noviembre del 2026. Del 9 al 17 de dicho mes, habrá lugar para al menos dos amistosos, aunque será la primera vez que definitivamente no esté Messi y la lista será más corta.

Lo que aún se desconoce es a quiénes podría enfrentar y dónde se llevarían a cabo los partidos, aunque Asia y específicamente Arabia Saudita aparecen hoy como los destinos más probables.