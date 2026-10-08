La sentida despedida que Franco Colapinto le dedicó a Lionel Messi tras su adiós a la Selección Argentina

Este martes fue un día especial para el pueblo argentino, que vio despedirse a Lionel Messi de la Selección Argentina en su primera presentación tras la final del Mundial 2026 contra España. Ante Benín, el histórico capitán marcó su último gol en el Monumental y les regaló un discurso a todos los que siguieron el encuentro, incluso a quienes lo hicieron a la distancia, tal como fue el caso de Franco Colapinto, que también le dedicó un mensaje a “Leo”.

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A través de su cuenta de Instagram, el piloto argentino subió una story en la que se lo ve con la camiseta número 19 que usó Messi en Alemania 2006 y escribió “Adiós”, aunque de una manera muy particular. En lugar de una “A”, Colapinto puso un corazón, mientras que la “i” y la “ó” fueron reemplazadas por el “1” y el “0”, respectivamente, formando así el 10 característico que llevó el capitán a sus espaldas por tantos años.

“La Pulga”, como antiguamente se había llamado a “Leo”, obtuvo ese dorsal en 2009 como un legado de Diego Maradona, que le entregó la mítica camiseta durante su etapa como entrenador de la “Albiceleste”. Fueron más de 15 años con el 10 asociado a Messi, que se convirtió en la referencia futbolística de toda una generación, de la cual forma parte Colapinto, que agregó dos emojis más a su posteo: una carita llorando y el símbolo del infinito.

Por si fuera poco, Franco no dejó la historia muda, sino que le agregó de fondo la canción “Stop crying your heart out” de Oasis, la banda inglesa que felicitó a Argentina tras la victoria sobre Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026. Claro que la noticia del retiro del Diez no fue una sorpresa esta semana, ya que él mismo se había encargado de anunciar el cierre de la etapa a través de las redes sociales días después del fallecimiento de su padre.

En aquella ocasión, Colapinto no tardó en escribir un mensaje para Messi agradeciéndole por todo lo que hizo por el país a través de su fútbol y de todas las alegrías que dejaron sus dos conquistas en la Copa América, la Finalissima contra Italia y la tercera estrella en Qatar 2022: “No existen palabras de agradecimiento que jamás vayan a alcanzar. Somos unos afortunados de haberte tenido y disfrutado durante tanto tiempo. Sos ejemplo de todos”.

Así fue la story que Franco le dedicó al capitán.

¿Cuándo vuelve a correr Colapinto?

Tras el GP de Baréin, Colapinto volverá a correr este fin de semana por la decimoséptima fecha de la Fórmula 1, que se llevará a cabo en el Circuito callejero de Marina Bay. Allí se desarrollará el Gran Premio de Singapur, que se disputará bajo el formato sprint, por lo que el argentino tendrá dos oportunidades de sumar tras el decimotercer puesto en Malasia.