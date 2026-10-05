Un jugador de Benín compró un mate de Argentina en vivo, se fue feliz y sorprendió: "No hay que marcar a Messi"

Insólito: un jugador de Benín compró un mate de Argentina y dijo que no hay que marcar a Messi.

Un jugador de Benín, Tijani Mohamed, compró un mate con los colores de Argentina y salió en vivo en la televisión nacional. Las cámaras del móvil de C5N capturaron al aire el momento en el que el defensor central de 29 años, que se desempeña en Yverdon-Sport FC. de Suiza, se llevó el tradicional producto de este país de un comercio del Microcentro en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

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Consultado al respecto de la preparación del encuentro homenaje a Lionel Messi en el estadio Monumental de River Plate, frente a la Selección Argentina, el experimentado zaguero sorprendió a todos cuando aseguró que "no hay que marcar a Messi, es el mejor del mundo...". Incluso, con una sonrisa, comentó: "Vamos a disfrutar de este partido, no hay un plan especial para defender a Messi".

Mohamed, futbolista de Benín, habló bastante bien en castellano y agregó: "Lo llevo (el mate) para mi hijo, vamos a jugar contra Argentina". Acerca de lo que significa la figura de Messi para él, se deshizo en elogios para el astro rosarino cuando aseveró que "es el mejor del mundo". A su vez, el médico de la delegación que lo acompañaba al costado, acotó que el delantero de Inter Miami "es el Dios del fútbol".

"Lo voy a mirar en el partido, sí... Messi, eres el Dios. He visto los partidos del Mundial, para mí es el mejor del mundo", dijo el defensor. Si bien reconoció que "España es un equipo muy duro para jugar" con relación a la derrota en la final, sentenció: "Yo quiero que gane Argentina porque me gusta mucho Messi. Benín es un equipo muy bueno para jugar, pero yo no puedo hablar de Benín ahora porque hay que disfrutar ese partido, vamos a dar todo para que esta fiesta sea muy buena".

¿Dónde queda Benín?

Benín está ubicado en África Occidental, entre el Sahel y el golfo de Guinea. Es un país relativamente pequeño y alargado, que se extiende desde la costa atlántica hacia el norte hasta las proximidades del río Níger. Limita con Togo al oeste, Nigeria al este y Burkina Faso y Níger al norte, mientras que al sur tiene una salida al océano Atlántico.

Su ubicación explica buena parte de su diversidad geográfica y cultural. Si bien su territorio es mayormente llano, hacia el norte aparecen zonas de sabana y áreas montañosas, mientras que en el sur predominan las lagunas, humedales y una estrecha franja costera. Además, Benín conserva una historia marcada por antiguos reinos, el colonialismo francés, el comercio atlántico de esclavos y tradiciones religiosas como el Vodun.

Así está Benín en el mapa de África.

Benín está en la zona tropical de África Occidental, entre aproximadamente los 6°30' y 12°30' de latitud norte. El territorio se extiende unos 700 kilómetros de norte a sur y presenta una superficie cercana a los 113.000 kilómetros cuadrados. Su costa sobre el Atlántico tiene unos 121 kilómetros.

En el mapa de África, Benín puede ubicarse entre algunos de los países más conocidos de la región. Togo queda hacia el oeste y Nigeria hacia el este, mientras que al norte se encuentran Burkina Faso y Níger. Hacia el sur, el país desemboca en el golfo de Guinea, una zona del Atlántico de gran importancia histórica y comercial.

La forma del territorio es uno de sus rasgos más reconocibles: es una franja relativamente estrecha que se ensancha hacia el norte. La geografía cambia de manera progresiva desde las áreas costeras, bajas y arenosas, hasta las llanuras interiores y las zonas de mayor altitud de la región de Atakora. El punto más elevado del país alcanza los 658 metros.

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El encuentro será el martes 6 de octubre del 2026 desde las 20 horas en el estadio Monumental de River, con el arbitraje del chileno Fernando Véjar. La transmisión en vivo en la televisión será de los canales Telefe y TyC Sports, mientras que el streaming irá por MiTelefe, TyC Sports Play, DGO, Telecentro Play y Personal Flow.