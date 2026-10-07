El mensaje de Franco Colapinto en la previa al Gran Premio de Singapur: "Gran desafío"

Después de haber quedado fuera de los puntos en Malasia, Franco Colapinto volverá este fin de semana en el Gran Premio de Singapur por la decimoséptima fecha de la Fórmula 1. La cita en el Circuito callejero de Marina Bay será una de las más duras físicamente para los pilotos debido a las altas temperaturas, un tema al que se refirió el pilarense en el comunicado publicado por Alpine en la previa a la fecha.

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“Tras nuestra carrera en Malasia, nos dirigimos a Singapur para uno de los fines de semana más extremos de la temporada”, comenzó el piloto argentino, que también trazó la diferencia que tiene este trazado con Sepang. “El calor y la humedad supusieron un gran desafío en Sepang, y este fin de semana no será diferente, solo que se trata de un circuito urbano. La pista es exigente y muy divertida de conducir”, agregó Colapinto.

A pesar de la exigencia que tiene el trazado de Singapur, el pilarense reconoció que se trata de uno de sus destinos predilectos del calendario, en especial porque representa todo un desafío que lo pone verdaderamente a prueba. “La combinación de curvas técnicas, superficie irregular y muros cercanos, además de correr bajo los focos, la convierte en una de mis favoritas del año”, señaló en referencia a que la carrera se hará por la noche.

Por otra parte, Colapinto se refirió a todo el trabajo que tendrán que hacer detrás de escena al contar con una sola práctica libre, producto de tratarse de una fecha bajo el formato sprint. “Las condiciones premian el compromiso, y tendremos que encontrar el nivel adecuado desde el principio, ya que es otro fin de semana de sprint”, advirtió el argentino, que se mostró entusiasmado con la idea de disputar dos clasificaciones.

“Contar con dos sesiones de clasificación será emocionante, y trabajaremos duro para aprovechar al máximo ambas oportunidades y así poder sumar puntos”, agregó el piloto de Alpine. En este sentido, la complejidad para realizar rebases en Marina Bay hace que la qualy tenga un peso especial para definir los resultados, por lo que el sábado será uno de los días claves de la fecha.

El argentino suma 27 puntos en la temporada.

Horarios del GP de Singapur 2026 de F1

Tras el GP de Baréin en Malasia, la próxima parada de la Fórmula 1 será en el Circuito callejero de Marina Bay, donde se disputará el Gran Premio de Singapur entre el 9 y 11 de octubre por la decimoséptima fecha. A continuación, los días y horarios: