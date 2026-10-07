Vuelve la Fórmula 1: el cronograma para seguir a Franco Colapinto en el Gran Premio de Singapur

Sin descanso alguno tras la cita en el GP de Baréin en Malasia, la Fórmula 1 volverá este fin de semana con la disputa del Gran Premio de Singapur en el marco de la decimoséptima fecha de la temporada, a la que Franco Colapinto llega tras el decimotercer lugar en Sepang. A tan solo unos kilómetros al sur del país asiático, la acción en el microestado está programada para iniciar a las 9:00 de la mañana del domingo.

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En esta oportunidad, la sede será el Circuito callejero de Marina Bay, caracterizado por su extensión de 4940 kilómetros y el calor extremo que hace que sea uno de los destinos más exigentes físicamente para los pilotos. En cuanto al trazado, resulta llamativa la larga recta que se inauguró en 2023 como reemplazo de las curvas lentas, además de otras secciones especiales, como la horquilla Merlion en la curva 13 o la denominada “Singapore Sling” en la 10.

Para el piloto argentino, será la tercera presentación en el circuito asiático desde su debut en la máxima categoría, con el antecedente del año pasado en el que quedó muy lejos de los puntos con el decimosexto lugar al mando del A525. Por fuera de ese registro, Colapinto estuvo cerca de sumar en el GP de Singapur 2024, apenas en su tercera carrera como piloto de la F1 con Williams sobre el FW46.

Tras haber obtenido sus primeros puntos en Bakú en la fecha anterior, el pilarense quedó decimosegundo en la clasificación y subió una posición gracias al abandono de Alex Albon, por lo que quedó decimoprimero a un paso de los puntos. Ahí es donde entra uno de los factores claves del trazado de Marina Bay y es la complejidad que tiene para rebasar debido a la estrechez de la pista.

De la mano con esto viene la falta de zonas de escape, puesto que se trata de un circuito urbano que tiene varios puntos ciegos, lo que hace que cualquier mínimo error de cálculo pueda terminar en un accidente. Cabe mencionar que, a causa de la dificultad para concretar los rebases, la clasificación será clave en esta fecha, además de que una buena largada puede ser determinante para meterse en los puntos.

Colapinto suma dos fechas seguidas sin puntos.

Horarios del GP de Singapur 2026 de F1

Tras el GP de Baréin en Malasia, la próxima parada de la Fórmula 1 será en el Circuito callejero de Marina Bay, donde se disputará el Gran Premio de Singapur entre el 9 y 11 de octubre por la decimoséptima fecha. A continuación, los días y horarios: