Franco Colapinto remontó, acabó 13° en Bahréin y lapidó a Alpine por la estrategia: "La peor decisión"

Franco Colapinto pudo remontar en el Gran Premio de Bahréin 2026 de la Fórmula 1, terminó 13° luego de haber largado 21° por las sanciones y fulminó a Alpine una vez culminada la carrera. La estrategia de la escudería francesa en el autódromo de Sepang (Malasia) fue errónea porque corrió las primeras vueltas con los neumáticos para el piso seco, cuando la pista todavía estaba muy mojada.

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Al respecto, el piloto argentino de 23 años aseguró que se tomó "la peor decisión" posible en ese sentido, agregó que el monoplaza rosa iba "muy lento" y lamentó lo sucedido. Igualmente, prefirió también rescatar el lado positivo cuando el auto tuvo un buen ritmo con las gomas lisas. El domingo 11 de octubre, el ex Williams tendrá revancha con el GP de Singapur desde las 9 de Argentina.

La bronca de Colapinto por la estrategia fallida de Alpine en Baréin: "Decisión incorrecta"

Consultado por ESPN y DAZN al respecto en la zona mixta en el paddock, el pilarense disparó: “Nos quedamos todos sin grip y patinando en la largada”. Incluso, especificó que fue “una lástima. Fue la decisión incorrecta". "Después, había que tomar muchos riesgos para ir rápido con la goma lisa y hubiésemos perdido la carrera”, precisó el corredor albiceleste.

Incluso, "Fran" contó que para tener alguna esperanza de sumar puntos en el top 10 “había que esperar un auto de seguridad" porque "estaba muy complicado con la goma lisa". En la misma línea, aseveró: "No tomé tantos riesgos, pero íbamos muy lentos. No había chances. Es lo que hay... Fue una tarde muy difícil y obviamente no decidimos bien. Fue la decisión incorrecta y la peor que se podía haber tomado”.

Franco Colapinto lapidó a Alpine tras el 13° puesto en Malasia (ESPN).

“Es una pena que nos haya costado tanto con esa decisión y creo que hubiese sido una buena carrera en el final", insistió Colapinto acerca de la estrategia de Alpine. En esa tesitura, dejó en claro que "con las gomas nuevas, en el trencito no había chances porque era complicado marcar diferencias”.

Igualmente, el piloto argentino afirmó que “es increíble que (la pista) no se haya secado". "Yo pensé que tres o cuatro vueltas se iba a secar. Mucha mala suerte y hay que laburar para el futuro para que cuando pase esto de vuelta, decidir mejor”, añadió. A la hora de rescatar algo positivo, "Fran" contó: “Con la goma lisa luego tuve buen ritmo y pasé a varios autos que venían delante de mí muy lejos. Tenía mucho mejor ritmo y eso es positivo para el futuro". Finalmente, apuntó que ya “hay que enfocarse en Singapur”.

La versión de Alpine sobre la decisión en Baréin: el comunicado

“Optamos por que ambos coches comenzaran con neumáticos blandos. Fue una decisión tomada por varias personas, teniendo en cuenta las impresiones de los pilotos y el análisis de la competencia. A veces asumimos riesgos y salen bien, otras veces no; simplemente ha sido uno de esos días”.

“Como siempre, realizaremos un análisis posterior a la carrera. No se trata de buscar culpables ni de señalar a nadie; nos mantenemos unidos como equipo y seguimos adelante hacia Singapur”.

¿Cuándo es la próxima carrera de Colapinto en la F1?

La siguiente final será el domingo 11 de octubre a las 9 horas de Argentina con el GP de Singapur, en el autódromo de Marina Bay.

Así terminó Colapinto en todas las carreras de 2026