La multinacional china que buscaría comprar el equipo de Franco Colapinto en la Fórmula 1

En la previa a lo que será la decimosexta fecha de la Fórmula 1 con el Gran Premio de Baréin que se disputará en Malasia, Alpine atraviesa un momento que podría ser clave para el futuro de Franco Colapinto. La multinacional Geely se encuentra en negociaciones con la marca francesa para adquirir el programa de resistencia del equipo galo que actualmente compite en el Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA.

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A principio de año, Alpine anunció que planea abandonar la WEC una vez finalizada la corriente temporada, por lo que la empresa de origen chino quiere aprovechar para adquirir ese programa y, además, comprar el equipo de F1. Esta intención de hacerse con la base de Enstone surge en el contexto de la salida del Grupo Renault, que este año dejó de producir los motores para la escudería francesa, ahora motorizada por Mercedes.

Claro que la venta necesitará de la aprobación no solo del Grupo Renault, sino también de Signatech, asociada a Alpine desde 2013. Actualmente, el grupo galo es dueño de los derechos intelectuales del monoplaza, mientras que la firma socia se encarga de toda la parte técnica, de información y experiencia acumulada, por lo que el Grupo Geely deberá llegar a un acuerdo con ambas firmas para hacerse con el equipo.

No es la primera vez que la escudería de Colapinto se encuentra bajo interés de grupos inversores, algo que ya sucedió hace unos meses con la intención de compra que mantuvo Christian Horner para adquirir la porción minoritaria de Otro Capital. Sin embargo, Renault le ha puesto trabas a cada oportunidad que se ha presentado, aunque en esta oportunidad su inminente salida de la máxima categoría podría hacer más factible una venta.

En este sentido, la propuesta de la multinacional podría resultar más seria y acorde a los requisitos que exigen desde el Grupo Renault, sobre todo porque Geely es un gigante de la industria automotriz. Tan solo basta con observar que tiene bajo su control a marcas como Volvo, Lotus, Polestar, Lynk & Co y Zeekr y que hace un tiempo busca ampliar sus horizontes con la F1, por lo que la situación actual de Alpine es ideal para los chinos.

Alpine marcha sexto en la tabla de constructores.

¿Cómo afecta a Colapinto?

Independientemente de lo que suceda en las próximas semanas con Alpine, lo cierto es que Colapinto tiene garantizado su futuro con el equipo galo, al menos hasta finales del 2027. Esto se debe a que el Grupo Geely no podría modificar los acuerdos que ya fueron firmados y el argentino tiene la firma estampada por una temporada más, sin mencionar que el cambio en la propiedad no necesariamente significa que se modificaría la cúpula directiva del equipo en la F1.