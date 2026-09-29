Fórmula 1: la razón por la que el GP de Baréin se disputará en el circuito de Malasia

Este fin de semana se disputará la decimosexta fecha de la Fórmula 1 con el Gran Premio de Baréin, que originalmente debía disputarse en el Circuito Internacional de Baréin situado en Sakhir, a inicios de abril. Sin embargo, el conflicto bélico en Oriente Medio hizo que sea imposible que el evento pueda llevarse a cabo y los directivos decidieron mudar la cita al Circuito Internacional de Sepang, pero manteniendo el nombre.

{{{htmlAmp}}}

Oficialmente, esta fecha llevará el nombre de “Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix in Malaysia”, puesto que la organización de la fecha sigue a cargo de los directivos de Baréin. Las invasiones de Estados Unidos e Israel a Irán generaron que a mediados de marzo se comunique la suspensión de las fechas en Baréin y Arabia Saudita, con la idea de recuperar ambas con el año más adelantado, aunque solamente se llegó a concretar una.

Sin una resolución del conflicto, realizar la carrera en Sakhir se hizo imposible por la cercanía a la zona de riesgo, sobre todo en lo relacionado con los transportes aéreos, por lo que la FIA optó por firmar un acuerdo con las autoridades de Sepang. Parte de la elección de Malasia como sede para albergar esta fecha pendiente se debió a su ubicación geográfica, ya que la nación asiática es limítrofe con el microestado de Singapur, que tiene a su cargo la decimoséptima fecha.

A esto se suma que el trazado de Sepang es un viejo conocido de la F1, que celebró el GP de Malasia entre 1999 y 2017, sin mencionar que Malasia lleva un par de años en conversaciones con la máxima categoría para volver al calendario. Claro que, en esta oportunidad, las ganancias no serán totales para el país del sudeste asiático, ya que la mayor parte de los ingresos quedarán en manos de los organizadores originales.

Esto se debe al acuerdo que se firmó entre las autoridades de ambos países, la F1 y la FIA, donde se acordó que Baréin seguiría siendo el nombre nominal del GP con Gulf Air, aerolínea bareiní, como principal patrocinadora. De hecho, la nación de Oriente Medio determina los precios de las entradas y recibe los ingresos por venderlas a través de su sitio oficial, además de que emitirá vuelos directos de Sakhir a Kuala Lumpur para el fin de semana.

La F1 no se corre en Malasia desde 2017.

Horarios del GP de Baréin 2026 de F1

Tras el GP de Azerbaiyán, la próxima parada de la Fórmula 1 será en el Circuito Internacional de Sepang, donde se disputará el Gran Premio de Baréin entre el 2 y 4 de octubre por la decimosexta fecha. A continuación, los días y horarios: