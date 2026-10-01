El comunicado de Ferrari sobre el posible regreso de Christian Horner como reemplazo de Fred Vasseur

Hace unas semanas, Christian Horner reconoció que Ferrari es el único equipo por el que volvería a la Fórmula 1 sin tener participación como uno de los propietarios, el cual ha sido uno de sus principales objetivos después de que fue despedido de Red Bull. Por su parte, la escudería italiana se había mantenido en silencio al respecto, pero finalmente envió una respuesta reconfirmando la continuidad de Frederic Vasseur al mando del equipo.

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A través de un comunicado, el equipo de Maranello confirmó que no tienen planes de reemplazar al ingeniero francés y aprovechó la oportunidad para explicar el motivo por el que se demoraron en dar una respuesta oficial. “Ha habido bastantes especulaciones en torno a la Scuderia y a su liderazgo. Muchos se habrán preguntado por qué no respondimos antes: simplemente porque esperábamos que estas cosas terminaran”, comenzó.

Acto seguido, Ferrari mostró su compromiso con mantener a su director actual al mando a pesar de que los resultados no se han dado desde su arribo, por fuera de la alegría que significó la victoria de Lewis Hamilton en Barcelona este año. “La postura de Ferrari es clara y no ha cambiado. Ferrari tomó unas decisiones y la confianza en Fred Vasseur y en su equipo existía y sigue existiendo”, agregaron.

Por otra parte, el equipo italiano aprovechó para señalar que decidieron lanzar el comunicado tras verse afectado el funcionamiento del equipo en la F1, sobre todo por el clima de tensión que se había visto la semana pasada en el GP de Azerbaiyán. “Ferrari siempre genera un interés extraordinario y es también una señal de la fuerza de lo que representa a nivel mundial. Estamos orgullosos de ello, pero no queremos alimentar especulaciones o hipótesis que llegan desde fuera”, advirtió el comunicado.

“Todo este ruido no ayuda. También es nuestro deber intentar permitir que el equipo se concentre en lo que debe hacer principalmente, es decir, intentar obtener resultados en pista”, concluyeron desde el alto mando de los ejecutivos. Por consiguiente, las cosas se mantendrán como están en Maranello, mientras que Horner deberá esperar para volver a la F1 o lograr hacerse con una parte accionaria, algo que tampoco pudo concretar con Alpine en su intento de comprar las acciones pertenecientes al grupo Otro Capital.

Vasseur seguirá al mando de Ferrari en 2027.

Copa de Constructores de la F1 tras el GP de Azerbaiyán 2026