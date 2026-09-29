El frío análisis de Alpine por la actuación de Franco Colapinto en el GP de Azerbaiyán: "Decepcionante"

Sin dudas, el GP de Azerbaiyán fue negativo para Alpine, que se quedó en cero en la decimoquinta fecha de la Fórmula 1 como consecuencia del accidente provocado por Franco Colapinto en el relanzamiento. En este contexto, el equipo galo lanzó un comunicado resumiendo lo que fue la cita en el Circuito callejero de Bakú y evidenció la decepción que sufrió por el resultado final que produjo el doble abandono.

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A través de su sitio oficial, la escudería francesa hizo un informe de lo ocurrido el pasado fin de semana, contando cómo fue que se desarrolló la carrera. “Tras una excelente salida de ambos pilotos, la fase inicial del GP de Azerbaiyán transcurría sin problemas, con Pierre en octava posición y Franco rodando detrás en la novena”, comenzó el comunicado, en el que se remarcó la buena gestión de neumáticos que manejaron ambos pilotos.

No obstante, todo cambió con el accidente de Alex Albon que produjo el primer Safety Car, momento que todos los pilotos en pista aprovecharon para cambiar sus juegos y volver con gomas nuevas a la pista. Justo ese fue el punto de inflexión en la carrera para Alpine, que se quedó sin sus dos pilotos como consecuencia de la fallida acción de Colapinto en el relanzamiento al intentar adelantar en la entrada a la primera curva.

“Lamentablemente, en la reanudación de la carrera en la vuelta 36, ​​Franco cometió un error y colisionó con Pierre, quien hizo un trompo e impactó contra Norris”, agregaron. Acto seguido, el comunicado menciona que este fue el primer retiro del argentino en sus 31 carreras iniciadas con el equipo, además del primer doble abandono en 74 carreras para Alpine, algo que no sucedía desde el GP de Hungría 2023.

Por fuera de esto, la escudería francesa destacó el lado positivo por haber tenido a los dos coches en la fase final de la clasificación: “A pesar del decepcionante final, el ritmo y el rendimiento mostrados durante el Gran Premio de Azerbaiyán resultaron muy alentadores, en particular la tercera doble participación del equipo en la Q3 de la temporada y el progreso realizado en comparación con el año pasado”.

Colapinto volverá a correr este fin de semana en Malasia.

¿Cuándo es la siguiente carrera de la F1?

Tras el GP de Azerbaiyán, la Fórmula 1 no tendrá descanso antes de la siguiente fecha, que se llevará a cabo en el Circuito Internacional de Sepang. Allí se desarrollará el Gran Premio de Baréin por la decimosexta fecha entre el 2 y 4 de octubre bajo el formato tradicional, es decir, sin carrera sprint.