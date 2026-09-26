Así quedó la Copa de Constructores de la Fórmula 1 tras el Gran Premio de Azerbaiyán

La Fórmula 1 volvió este fin de semana para la decimoquinta fecha con el Gran Premio de Azerbaiyán, donde Mercedes volvió a repetir una victoria, aunque esta vez le tocó celebrar a George Russell. El británico había obtenido la pole este viernes y dominó la carrera de principio a fin, mientras que Andrea Kimi Antonelli firmó una notable recuperación desde el decimosexto lugar hasta terminar en el quinto puesto.

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Por fuera del notorio nivel de la escudería alemana, una de las grandes sorpresas la dio Red Bull, que tuvo un rendimiento destacable con el RB22, mucho mejor que lo visto en la clasificación. Max Verstappen salió octavo y cruzó la línea de meta en el segundo lugar a tan solo 196 milésimas de Russell, a la vez que Isack Hadjar tuvo un notable regreso a la competencia después de su lesión de muñeca con un tercer lugar en el podio.

Con un sabor algo más agridulce también Ferrari sumó por duplicado, aunque Chrales Leclerc pasó de salir segundo a finalizar cuarto delante de Antonelli, mientras que Lewis Hamilton quedó sexto. Por otra parte, el último equipo en sumar con sus dos pilotos fue Haas, que aprovechó los abandonos que hubo en la parte final de la carrera para meter a Esteban Ocon y Oliver Bearman en el octavo y noveno puesto, respectivamente.

Además, sumaron Racing Bulls con la séptima posición de Arvid Lindblad y Williams con la décima de Carlos Sainz para completar el Top-10 en el Circuito callejero de Bakú. Ahora bien, las dos grandes decepciones de la fecha la dieron Alpine y McLaren, que no lograron sumar con ninguno de sus dos pilotos. Sin dudas, el caso del equipo francés fue el peor, puesto que Franco Colapinto provocó un accidente en el reinicio que liquidó sus chances y las de Pierre Gasly de sumar puntos.

De hecho, ese incidente también produjo el abandono de Lando Norris, afectado por el choque en cadena causado por el argentino. Por si fuera poco, McLaren perdió el podio por el despiste de Oscar Piastri en las vueltas finales, lo que hizo que el australiano caiga hasta fuera de la zona de puntos. Además de estos dos casos puntuales, tampoco sumaron Cadillac y Aston Martin, los dos equipos con peor rendimiento en lo que va del año.

Todos los pilotos que sumaron puntos este sábado.

Copa de Constructores de la F1 tras el GP de Azerbaiyán 2026

Mercedes: 538 puntos. Ferrari: 378. McLaren: 306. Red Bull: 263. Racing Bulls: 83. Alpine: 68. Haas: 27. Audi: 17. Williams: 12. Aston Martin: 3. Cadillac: 0.

Mercedes suma 11 victorias en la temporada.

Horarios del GP de Baréin 2026 de F1

Tras el GP de Azerbaiyán, la próxima parada de la Fórmula 1 será en el Circuito Internacional de Sepang, donde se disputará el Gran Premio de Baréin entre el 2 y 4 de octubre por la decimosexta fecha. A continuación, los días y horarios: