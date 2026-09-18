La inédita carrera que ganó Max Verstappen contra 100 pilotos en Silverstone

En una temporada en la que la Fórmula 1 no le ha dado demasiadas alegrías más allá de algunos podios, Max Verstappen logró su primer triunfo del año este miércoles en una inédita carrera realizada en Silverstone. Se trató de un enfrentamiento en karts entre el as de Red Bull y otros cien pilotos de diferentes categorías, quienes salieron todos por delante del campeón con el objetivo de evitar ser superados, algo que resultó una tarea imposible.

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La carrera de karting tenía al piloto neerlandés en el último lugar de la grilla de partida, pero no tardó en adelantar a más de veinte rivales en la largada, que fue un absoluto caos de diversión en la pista. Tal es así que Verstappen incluso tuvo que salirse de la pista para evitar chocar y prosiguió ganando lugares, a tal punto de que cerró la primera vuelta en el puesto 37, es decir, 64 posiciones por delante de su salida como 101.

Sin tantos karts delante, el tetracampeón del mundo comenzó a mostrar su talento para meterse entre los diez mejores al cabo de las cinco vueltas, momento en el que comenzó la parte más difícil de la jornada. De hecho, los cinco pilotos punteros lograron mantener a raya a Max durante varias vueltas, en parte por la diferencia que habían construido y porque supieron aprovechar el atajo que tenían para facilitarse la tarea.

No obstante, Verstappen superó al español Pol Tarrés en la novena vuelta para ponerse cuarto, lo que dejó sobre Martens, Alsop y Osler la hazaña de mantener detrás al neerlandés cuando quedaba más de la mitad de la carrera por delante. Y es que el piloto de F1 tenía 30 vueltas como límite para rebasar a todos sus retadores, pero ni siquiera llegó a la mitad cuando logró ponerse primero para dar por finalizada la carrera.

En la vuelta 13, “SuperMax” superó a dos rivales de golpe y le quedó solamente Martens al frente, quien no pudo hacer mucho estando solo contra el cuatro veces campeón, que necesitó apenas de 39 minutos para cumplir el objetivo de terminar primero. Si bien esta carrera no tiene importancia para el campeonato, sin dudas ha sido un grato momento para el piloto, que se divirtió en Silverstone y se fue con una sonrisa por lo divertida que fue la carrera.

El neerlandés obtuvo su primer triunfo del año.

La tabla de posiciones de la Fórmula 1 tras el GP de España