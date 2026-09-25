Por qué Kimi Antonelli brilla en la F1 con 20 años y cómo llegó a la elite tan rápido

La irrupción de Kimi Antonelli es una de las grandes historias de la nueva generación de la Fórmula 1.

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Nacido el 25 de agosto de 2006 en Bolonia, Italia, comenzó a competir en karting cuando era niño y rápidamente llamó la atención de Mercedes. La escudería alemana lo incorporó a su programa de jóvenes pilotos cuando todavía estaba dando sus primeros pasos internacionales.

Los resultados explican buena parte de aquella apuesta.

En 2022, Antonelli ganó tanto la Fórmula 4 Italiana como la ADAC Fórmula 4 de Alemania. Un año después volvió a acelerar su ascenso y consiguió los campeonatos de Fórmula Regional Middle East y Fórmula Regional Europea.

Para entonces, Mercedes estaba convencida de que tenía un piloto diferente.

La decisión siguiente fue extremadamente poco habitual: Antonelli se salteó directamente la Fórmula 3.

En 2024 pasó de la Fórmula Regional a la Fórmula 2 con PREMA Racing, enfrentándose inmediatamente a pilotos con mayor experiencia. Ganó dos carreras, incluida la Sprint de Silverstone bajo lluvia y la carrera principal de Hungría, y terminó sexto en el campeonato.

Al mismo tiempo, Mercedes comenzó a prepararlo en autos de Fórmula 1 mediante pruebas privadas.

El escenario cambió definitivamente cuando Lewis Hamilton anunció su salida de Mercedes para incorporarse a Ferrari en 2025. En lugar de contratar a un piloto experimentado para reemplazar al siete veces campeón, Toto Wolff decidió apostar por el joven italiano.

Así, Antonelli debutó oficialmente en la F1 con apenas 18 años.

Su primera temporada tuvo momentos difíciles, algo esperable para un debutante, pero terminó con tres podios y 150 puntos. La experiencia acumulada durante 2025 terminó convirtiéndose en la base de su explosión definitiva.

En 2026, todo cambió.

Con un Mercedes nuevamente competitivo, Antonelli consiguió su primera victoria en el Gran Premio de China y posteriormente ganó en Japón, Miami, Canadá, Mónaco, Bélgica, Italia y España.

Son ocho triunfos en las primeras 14 carreras.

Su victoria en Monza fue particularmente espectacular: largó 19° por una penalización de motor y terminó ganando delante del público italiano. Una semana después volvió a imponerse en Madrid.

Con 20 años, lidera actualmente el Mundial con 81 puntos de ventaja sobre George Russell.

¿Por qué consiguió adaptarse tan rápido?

Además de su velocidad natural, existe un trabajo de varios años detrás. Mercedes acompañó su desarrollo desde el karting, planificó sus ascensos, le proporcionó kilómetros con monoplazas antiguos de F1 y decidió exponerlo rápidamente a categorías cada vez más exigentes.

También demostró capacidad para rendir en condiciones muy diferentes: circuitos callejeros, lluvia, carreras estratégicas y remontadas desde el fondo.

Su llegada a la elite, por lo tanto, no ocurrió de un día para otro. Fue una carrera acelerada cuidadosamente por Mercedes, respaldada por campeonatos en prácticamente cada escalón que disputó.

Lo sorprendente es la velocidad del proceso: en 2022 estaba corriendo en Fórmula 4, en 2024 competía en Fórmula 2, en 2025 ya era piloto de Fórmula 1 y, apenas un año después, con 20 años, pelea por convertirse en campeón mundial.