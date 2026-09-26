Franco Colapinto se expone a sanciones durísimas en la Fórmula 1: cuáles pueden ser

Franco Colapinto se expone a durísimas sanciones por parte de la FIA (Federación Internacional del Automóvil) después del choque a su compañero Pierre Gasly, que terminó con ambos pilotos de Alpine y con el vigente campeón Lando Norris (McLaren) fuera del Gran Premio de Azerbaiyán 2026 de la Fórmula 1 a 15 vueltas del final. A la espera de la decisión de las autoridades, habrá que ver con qué grado de crudeza le caen al piloto argentino de 23 años ahora.

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La pena casi segura que tendrá el ex Williams es la quita de puntos en la Superlicencia, en la que por ahora acumula 4 a lo largo de la temporada. Cuando se llega a 12 unidades allí ocurre el castigo deportivo más grande: una carrera de suspensión directamente. La Superlicencia se trata de un permiso de conducción oficial y obligatorio que emite la FIA para que un piloto (de 18 años como mínimo) pueda competir en un GP de F1. En esta ocasión, podrían aplicarle tres o cuatro unidades de multa al pilarense.

El grave error de Colapinto en Bakú puede costarle severas sanciones de la FIA.

La segunda cuestión tiene que ver con el recargo de posiciones para Colapinto de cara a la siguiente competencia, que será el domingo 4 de octubre desde las 4 de Argentina con el Gran Premio de Baréin. Lo más probable, por estas horas, es que como mínimo "Fran" deba arrancar cinco puestos más atrás con relación a su posición final en la clasificación del sábado. La misma puede ser de entre cinco y diez lugares de recargo en la grilla de partida. Ahora será el turno simplemente de esperar la decisión oficial y el consecuente comunicado al respecto.

Colapinto pidió disculpas: "Error grande y grave"

Apenas culminado el abandono en Bakú, el bonaerense detalló en la zona mixta durante la entrevista con ESPN: "Bloqueé cuando intenté frenar y después estuve fuera de control durante toda la frenada, así que no tuve mucho por hacer...". Al mismo tiempo, declaró: "Obvio que perdón al equipo, a Pierre. Fue un error grande y grave, perdimos muchos puntos por los dos autos, así que fue un día complicado cuando venía siendo bastante bueno. Perdón a todo el equipo".