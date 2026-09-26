Grave error de Franco Colapinto: se pasó, chocó a Pierre Gasly y arruinó la carrera de Alpine en Azerbaiyán

Franco Colapinto cometió tal vez el peor error desde que está en la Fórmula 1. Luego del relanzamiento de la carrera en el Gran Premio de Azerbaiyán 2026, el piloto argentino intentó un "divebombing" en la vuelta 36, pero se pasó de largo, impactó a su compañero de equipo Pierre Gasly y ambos abandonaron en el circuito callejero de Bakú. Como consecuencia de la misma maniobra, también quedó afuera el vigente campeón Lando Norris con el McLaren.

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Qué es el diveboming en el automovilismo

Un "dive bomb" (o dive bombing) es una maniobra de adelantamiento muy arriesgada en el automovilismo y los simuladores de carrera, en la que un piloto se lanza por el interior de una curva frenando mucho más tarde de lo habitual para intentar ganar la posición en el último segundo.

¿Cuándo es la próxima carrera de Colapinto en la F1?

La siguiente final será el domingo 4 de octubre a las 4 horas de Argentina con el GP de Baréin, que en realidad será en el circuito de Sepang (Malasia).

Así terminó Colapinto en todas las carreras de 2026