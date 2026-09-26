Qué es el Dive Bombing, la maniobra de Colapinto por la que chocó a Gasly y arruinó a Alpine en Azerbaiyán

Franco Colapinto intentó un Dive Bombing en el Gran Premio de Azerbaiyán 2026 de la Fórmula 1, le salió mal, chocó a su compañero de equipo Pierre Gasly y arruinó la carrera de Alpine. Se trata de la acción más arriesgada que existe en el automovilismo, aunque en esta oportunidad no le dio buenos frutos al piloto argentino de 23 años.

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Esta situación despertó el interés de los aficionados y los medios, quienes comenzaron a preguntarse qué es exactamente esta maniobra y si realmente el pilarense ex Williams la había ejecutado. El incidente final terminó con la competencia de ambos en la vuelta 36, cuando aún faltaban 15 giros para el final.

¿Qué es el Dive Bombing en la Fórmula 1 y en el automovilismo?

Así quedaron los Alpine de Colapinto y Gasly tras el choque en Bakú.

Se trata de una maniobra de adelantamiento muy arriesgada en el automovilismo y los simuladores de carrera, en la que un piloto se lanza por el interior de una curva frenando mucho más tarde de lo habitual para intentar ganar la posición en el último segundo.

El Dive Bombing es una maniobra de adelantamiento arriesgada y espectacular que se ve ocasionalmente en las carreras de F1. Se caracteriza por ser una acción audaz en la que el piloto que viene detrás decide efectuar el sobrepaso varios metros antes de la curva, estirando el frenaje hasta el último momento posible.

En esta maniobra, el piloto que intenta adelantar pone su auto a la par del rival justo antes de entrar en la curva. El riesgo de esta acción radica en que, debido a la velocidad y la proximidad entre los vehículos, es común que se produzcan toques entre los monoplazas. La clave del Dive Bombing está en el timing: el piloto debe calcular perfectamente el momento de frenar para no pasarse de largo en la curva.

Una de las características más notorias del Dive Bombing es la llamada "bloqueada". Este fenómeno ocurre cuando el piloto que intenta el adelantamiento frena tan tarde y tan fuerte que las ruedas se bloquean, produciendo una visible estela de humo. Esta imagen es típica de los Dive Bombings más espectaculares y arriesgados.

Es importante destacar que el Dive Bombing es una maniobra que requiere gran habilidad y experiencia. No todos los pilotos se atreven a ejecutarla, ya que el margen de error es mínimo. Un cálculo erróneo puede resultar en un accidente o en una sanción por parte de los comisarios deportivos. Por eso, cuando se realiza con éxito, suele ser muy celebrada por los fanáticos y comentaristas.