Vivo | Colapinto chocó con Gasly y arruinó su carrera en Bakú

El resumen de la carrera de Franco Colapinto en el GP de Azerbaiyán 2026.

Franco Colapinto sigue dando que hablar en la Fórmula 1 y este sábado 26 de septiembre largó noveno en el Gran Premio de Azerbaiyán 2026. Incluso sin la ayuda de Alpine en la Q2 cuando la prioridad fue que Pierre Gasly avance, el joven piloto argentino sacó a relucir nuevamente su categoría y se metió en la tercera tanda de clasificación quedando décimo. Luego, por la sanción al Williams de Carlos Sainz Jr. quedó noveno en la posición de salida.

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El resumen de la carrera de Colapinto en el Gran Premio de Azerbaiyán 2026 de la Fórmula 1

El corredor argentino de 23 años largó bien desde la novena posición y se quedó tranquilo detrás de su compañero Gasly, ambos con los neumáticos medios. Si bien el francés iba más rápido, el pilarense no sufría demasiado con quienes estaban detrás de él. Hacia la mitad de la competencia, con 51 vueltas en total, Kimi Antonelli (Mercedes) superó a "Fran", quien quedó décimo y en breve debía parar por única vez en los pits.

En la vuelta 31, Alexander Albon chocó contra el muro con el Williams, por lo que tanto Colapinto como Gasly pararon en los boxes. La detención fue positiva para el pilarense, con apenas 2.4 segundos de demora. La bandera amarilla por el Auto de Seguridad detuvo la final por varios minutos. Cuando se reanudó, Franco chocó con su compañero de equipo y se arruinó la carrera de ambos en Bakú en el giro 36.

La grilla de largada en el GP de Azerbaiyán en la F1, con Colapinto noveno

George Russell - Mercedes. Charles Leclerc - Ferrari. Oscar Piastri - McLaren. Isack Hadjar - Red Bull. Lando Norris - McLaren. Lewis Hamilton - Ferrari. Pierre Gasly - Alpine. Max Verstappen - Red Bull. Franco Colapinto - Alpine. Oliver Bearman - Haas. Liam Lawson - Racing Bulls. Alex Albon - Williams. Esteban Ocon - Haas. Carlos Sainz - Williams. Arvid Lindblad - Racing Bulls. Kimi Antonelli - Mercedes. Gabriel Bortoleto - Audi. Nico Hulkenberg - Audi. Fernando Alonso - Aston Martin. Sergio Pérez - Cadillac. Lance Stroll - Aston Martin. Valtteri Bottas - Cadillac.

El resumen de la carrera de Franco Colapinto en el GP de Azerbaiyán 2026.

Cómo ver el GP de Azerbaiyán, con Colapinto

La carrera será este sábado 26 de septiembre a las 8 de la mañana. La temporada 2026 puede seguirse en Argentina a través de Fox Sports, Disney+ y F1 TV Pro. El acuerdo de Fórmula 1 con ESPN contempla la transmisión de las prácticas, clasificaciones, carreras Sprint y Grandes Premios mediante sus plataformas lineales y digitales, mientras que en Argentina la señal televisiva corresponde a Fox Sports.

Fox Sports permite seguir la actividad por televisión paga. Sus señales pueden encontrarse en diferentes cableoperadores:

Cablevisión Digital, HD y Flow: canales 25 (SD) y 106 (HD).

canales 25 (SD) y 106 (HD). DirecTV: canales 105 (SD) y 1605 (HD).

canales 105 (SD) y 1605 (HD). Telecentro: canales 101 (SD) y 1013 (HD).

Otra alternativa es Disney+ Premium, la plataforma de streaming que ofrece el contenido deportivo de ESPN. Es una opción pensada para quienes prefieren mirar las sesiones desde un celular, computadora, tablet o Smart TV.

La tercera posibilidad es F1 TV Pro, el servicio oficial de Fórmula 1. Está disponible en Argentina y ofrece una experiencia especialmente orientada a los fanáticos que buscan mayor cantidad de información durante cada competencia.

¿Cuándo es la próxima carrera de Colapinto en la F1?

La siguiente final será el domingo 4 de octubre a las 4 horas de Argentina con el GP de Baréin, que en realidad será en el circuito de Sepang (Malasia).

Así terminó Colapinto en todas las carreras de 2026