Ver a Franco Colapinto en vivo por la Fórmula 1 en el GP de Azerbaiyán por Fútbol Libre, Roja Directa o Xuper TV es un riesgo: dónde hacerlo de manera legal

El piloto de autos argentino Franco Colapinto vuelve a encender los motores en la Fórmula 1 para disputar el esperado Gran Premio de Azerbaiyán, un evento donde los fanáticos buscarán seguir cada vuelta en directo. Sin embargo, para no perderse ningún detalle de la transmisión, es indispensable recurrir a señales oficiales y evitar sitios no autorizados como Fútbol Libre, Pelota Libre o Xuper TV.

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Estas plataformas de streaming pirateado son ilegales, vulneran las leyes de propiedad intelectual y exponen a los usuarios a malware, estafas virtuales y bloqueos judiciales de dominios que suelen interrumpir las transmisiones en pleno desarrollo de la competencia.

Un Gran Premio con historia y horarios especiales en Bakú para Colapinto

El circuito callejero de Bakú guarda un significado muy especial en la trayectoria del joven piloto albiceleste: fue justamente en las exigentes calles azerbaiyanas donde consiguió los primeros puntos de su carrera en la máxima categoría del automovilismo. Ahora, al mando de su monoplaza del equipo Alpine, el corredor buscará revalidar su gran momento deportivo en un trazado sumamente veloz de 6,003 kilómetros de longitud y 20 curvas complejas.

Esta cita del calendario de la Fórmula 1 presenta un cronograma atípico respecto al resto del año, ya que las actividades oficiales se desarrollarán de jueves a sábado. El motivo de este cambio excepcional se debe a que el domingo 27 de septiembre se conmemora en la nación euroasiática el "Día del Recuerdo", una fecha patria dedicada a honrar a los caídos en el conflicto bélico de Nagorno-Karabakh. Por esta razón de fuerza mayor, la actividad en pista comenzará el jueves 24 con las prácticas libres, continuará el viernes 25 con la clasificación a las 9:00 horas, y la gran carrera final se largará el sábado 26 a las 8:00 horas.

Franco Colapinto. (Crédito de foto: Imago)

¿Dónde ver el GP de Azerbaiyán de forma legal?

Para disfrutar de la velocidad de la Fórmula 1 con la mejor calidad técnica y sin riesgos de seguridad cibernética, los fanáticos cuentan con opciones oficiales con derechos de transmisión. En Argentina y América Latina, toda la actividad de la fecha en Bakú estará disponible en vivo a través de la plataforma de streaming Disney+, que emite las sesiones completas en alta definición y con cobertura especializada.

Asimismo, los canales de televisión paga de Fox Sports transmitirán el evento en directo también. Otra opción oficial es el servicio F1 TV Pro, la plataforma oficial del automovilismo mundial actual.