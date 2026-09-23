Vuelve la Fórmula 1: el cronograma para seguir a Franco Colapinto en el Gran Premio de Azerbaiyán

Después de un breve descanso tras la cita en el GP de España, la Fórmula 1 volverá este fin de semana con la disputa del Gran Premio de Azerbaiyán en el marco de la decimoquinta fecha de la temporada, a la que Franco Colapinto llega tras el séptimo lugar en Madrid. A diferencia de lo habitual, la carrera no será este domingo, sino el sábado por las disposiciones locales, con horario programado para las 8:00 de la mañana en Argentina.

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En esta oportunidad, la sede será el Circuito callejero de Bakú, caracterizado por su extensión de más de 6000 kilómetros, sus curvas de 90º y la larga recta que propicia los adelantamientos en pista, además de algunos sectores emblemáticos, tales como la sección del Castillo entre las curvas 7 y 11, con la estrecha curva 8 en el medio, y la recta principal sobre la avenida Neftchilar, cuya frenada en la entrada a la primera curva será clave en la largada.

Para el piloto argentino, será la tercera presentación en el circuito asiático desde su debut en la máxima categoría, con el antecedente del año pasado en el que quedó muy lejos de los puntos con el decimonoveno lugar al mando del A525. Quitando ese registro, lo cierto es que Colapinto tiene un buen recuerdos en Bakú, donde llegó a conseguir sus primeros puntos en la F1 tras su debut con Williams en 2024.

Justamente ese fue el primer registro de Franco en este circuito, con un octavo lugar en la carrera del domingo, algo que catapultó su carrera y lo puso en la mira de las demás escuderías, entre ellas Alpine. Fuera de esta presentación, el argentino no llegó a tener otras participaciones en Azerbaiyán, puesto que no llegó a las citas que tuvo la F2 en 2023 y 2024 con MP Motorsport, en una por su llegada tardía y en la otra por su partida a la F1.

Por lo tanto, esta será no solo su tercera aparición en Bakú dentro de la F1, sino también en toda su carrera, aunque llega con unos resultados mejores que en la temporada pasada. Para 2025, Colapinto llegó a esta cita con una sequía de puntos que se mantuvo durante todo su primer año con Alpine, algo que es distinto en esta oportunidad, en la que ya suma 27 unidades que lo ubican en el decimosegundo lugar de la tabla.

El argentino no sumó nunca con Alpine en Bakú.

Horarios del GP de Azerbaiyán 2026 de F1

Tras el GP de España, la próxima parada de la Fórmula 1 será en el Circuito de callejero de Bakú, donde se disputará el Gran Premio de Azerbaiyán entre el 24 y 26 de septiembre por la decimoquinta fecha. A continuación, los días y horarios: