¿Azerbaiyán le cae bien o mal a Alpine? Las condiciones del circuito callejero de Bakú

La Fórmula 1 llega a Azerbaiyán y una de las grandes preguntas para los seguidores argentinos es si las características del circuito pueden favorecer al Alpine A526 de Franco Colapinto.

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La respuesta no es completamente positiva ni negativa.

Bakú es un circuito extremadamente particular. Tiene una extensión de 6,003 kilómetros, 20 curvas y una combinación que obliga a los ingenieros a buscar un compromiso difícil entre carga aerodinámica y velocidad máxima.

Su característica más famosa es el larguísimo sector comprendido entre la curva 16 y la primera curva. Son aproximadamente 2,2 kilómetros prácticamente a fondo, donde conseguir una buena velocidad punta resulta fundamental.

Los autos pueden acercarse a los 350 km/h antes de la frenada de la curva 1.

Esto obliga a utilizar una configuración aerodinámica relativamente descargada. Tener demasiada resistencia al avance puede provocar una pérdida importante de tiempo en la recta y dejar al piloto vulnerable frente a sus rivales.

Pero descargar demasiado el auto también genera problemas.

El segundo sector atraviesa el casco histórico de Bakú y presenta curvas lentas, paredes muy cercanas y uno de los puntos más estrechos de todo el campeonato: la famosa zona del castillo.

Allí el circuito llega a tener apenas 7,6 metros de ancho.

Por eso, el auto necesita buena tracción para salir de las curvas lentas, estabilidad durante las frenadas y suficiente carga aerodinámica para que el piloto pueda atacar sin acercarse demasiado a los muros.

¿Y cómo encaja Alpine en este escenario?

El equipo llega considerablemente más competitivo que en 2025. Además, desde esta temporada utiliza unidades de potencia de Mercedes, mientras que el nuevo reglamento introdujo aerodinámica activa y una participación mucho mayor del componente eléctrico.

El manejo de la energía será especialmente importante en una pista con una recta tan extensa.

Hay además una señal positiva: Colapinto viene de terminar séptimo en Madrid y acumula dos carreras consecutivas dentro de los puntos. El argentino considera que el equipo consiguió aprovechar correctamente sus oportunidades durante las últimas fechas.

Sin embargo, el propio Pierre Gasly reconoció antes del Gran Premio que Bakú no fue uno de los mejores circuitos para Alpine durante los últimos años, aunque destacó el buen momento actual del equipo.

Para Colapinto, en cambio, el escenario guarda un recuerdo especial.

En 2024, cuando todavía corría para Williams, terminó octavo en Azerbaiyán y consiguió allí sus primeros puntos en la Fórmula 1.

El argentino conoce, por lo tanto, las exigencias de un trazado donde cualquier error puede terminar inmediatamente contra una pared.

En definitiva, Bakú no aparece como un circuito naturalmente perfecto para Alpine, pero tampoco necesariamente como uno desfavorable para el A526 de 2026. La enorme recta exigirá eficiencia aerodinámica y una administración precisa de la energía, mientras que el sector del castillo necesitará exactamente lo contrario: agarre, estabilidad y confianza.

Encontrar ese equilibrio será la gran misión de Alpine. Y si el A526 consigue mantener el rendimiento mostrado después del receso, Colapinto podría volver a tener una oportunidad concreta de pelear por terminar entre los diez primeros.