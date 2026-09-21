Motorola lanzó un sorteo en Argentina para viajar a la Fórmula 1: cómo participar y qué premios se ganan

Motorola lanzó en Argentina “Motorola te lleva a la Fórmula 1”, una promoción que permite participar por dos viajes para dos personas al FORMULA 1 HEINEKEN LAS VEGAS GRAND PRIX 2026, además de más de 1.500 premios instantáneos. La propuesta está dirigida a quienes compren un smartphone Motorola elegible y registren el equipo en el sitio habilitado por la compañía.
La promoción se extiende hasta el 6 de diciembre de 2026 y contempla premios como accesorios moto things y gift cards para la tienda online oficial. Para participar, hay que adquirir un celular Motorola a través de los canales oficiales de Argentina, validar su número de IMEI, responder una pregunta relacionada con la Fórmula 1 y completar los datos personales solicitados en el formulario.
Cómo participar por los premios de Motorola
El mecanismo de participación es sencillo y se realiza de manera online. Una vez realizada la compra de un smartphone Motorola elegible, los usuarios deben seguir estos pasos:
- Comprar un smartphone Motorola: la adquisición debe realizarse mediante la tienda online oficial, Flagship Stores, operadores o retailers oficiales de Argentina.
- Ingresar el IMEI: hay que entrar a motorola.com.ar/F1 y colocar el número de IMEI del equipo adquirido para validar la compra.
- Responder una pregunta: el sistema realizará una pregunta relacionada con la Fórmula 1.
- Completar el formulario: se deben ingresar datos como nombre, apellido, correo electrónico, teléfono, DNI, localidad y código postal.
- Conocer el resultado: después de validar el equipo, el sistema determinará aleatoriamente si corresponde un premio instantáneo o si el participante queda registrado para el sorteo del viaje a Las Vegas.
Qué premios se pueden ganar
La promoción contempla más de 1.500 premios instantáneos, entre los que se encuentran diferentes accesorios moto things y gift cards para la tienda online oficial de Motorola.
El premio principal consiste en dos viajes para dos personas para asistir al FORMULA 1 HEINEKEN LAS VEGAS GRAND PRIX 2026, que se disputará entre el 19 y el 21 de noviembre. Los ganadores recibirán atención personalizada mediante Motobot para gestionar los pasajes, la estadía y los accesos al evento.
De esta manera, quienes tengan previsto comprar un celular Motorola durante el período de la promoción pueden registrar el equipo y acceder a la posibilidad de obtener alguno de los premios disponibles, incluyendo la experiencia de viajar a Las Vegas para vivir de cerca una fecha de la Fórmula 1.