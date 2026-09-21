Motorola lanzó un sorteo en Argentina para viajar a la Fórmula 1: cómo participar y qué premios se ganan

La promoción estará vigente en todo el país del 14 de septiembre al 6 de diciembre.

Motorola lanzó en Argentina “Motorola te lleva a la Fórmula 1”, una promoción que permite participar por dos viajes para dos personas al FORMULA 1 HEINEKEN LAS VEGAS GRAND PRIX 2026, además de más de 1.500 premios instantáneos. La propuesta está dirigida a quienes compren un smartphone Motorola elegible y registren el equipo en el sitio habilitado por la compañía.

{{{htmlAmp}}}

La promoción se extiende hasta el 6 de diciembre de 2026 y contempla premios como accesorios moto things y gift cards para la tienda online oficial. Para participar, hay que adquirir un celular Motorola a través de los canales oficiales de Argentina, validar su número de IMEI, responder una pregunta relacionada con la Fórmula 1 y completar los datos personales solicitados en el formulario.

Cómo participar por los premios de Motorola

El mecanismo de participación es sencillo y se realiza de manera online. Una vez realizada la compra de un smartphone Motorola elegible, los usuarios deben seguir estos pasos:

Comprar un smartphone Motorola: la adquisición debe realizarse mediante la tienda online oficial, Flagship Stores, operadores o retailers oficiales de Argentina. Ingresar el IMEI: hay que entrar a motorola.com.ar/F1 y colocar el número de IMEI del equipo adquirido para validar la compra. Responder una pregunta: el sistema realizará una pregunta relacionada con la Fórmula 1. Completar el formulario: se deben ingresar datos como nombre, apellido, correo electrónico, teléfono, DNI, localidad y código postal. Conocer el resultado: después de validar el equipo, el sistema determinará aleatoriamente si corresponde un premio instantáneo o si el participante queda registrado para el sorteo del viaje a Las Vegas.

La promoción contempla más de 1.500 premios instantáneos.

Qué premios se pueden ganar

La promoción contempla más de 1.500 premios instantáneos, entre los que se encuentran diferentes accesorios moto things y gift cards para la tienda online oficial de Motorola.

El premio principal consiste en dos viajes para dos personas para asistir al FORMULA 1 HEINEKEN LAS VEGAS GRAND PRIX 2026, que se disputará entre el 19 y el 21 de noviembre. Los ganadores recibirán atención personalizada mediante Motobot para gestionar los pasajes, la estadía y los accesos al evento.

De esta manera, quienes tengan previsto comprar un celular Motorola durante el período de la promoción pueden registrar el equipo y acceder a la posibilidad de obtener alguno de los premios disponibles, incluyendo la experiencia de viajar a Las Vegas para vivir de cerca una fecha de la Fórmula 1.