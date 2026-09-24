Franco Colapinto corre en el GP de Azerbaiyán: ¿cómo es el Circuito callejero de Bakú?

El Gran Premio de Azerbaiyán sin dudas le trae buenos recuerdos a Franco Colapinto, quien sumó sus primeros puntos en la Fórmula 1 con el FW46 de Williams en 2024, apenas en su segunda carrera después de su debut. Aquel resultado llamó la atención de los demás equipos de la grilla, sobre todo por el sólido nivel que mantuvo el pilarense en un trazado tan complejo como lo es el Circuito callejero de Bakú.

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Para comenzar, no se trata de un autódromo, sino de un recorrido armado en la capital del país asiático y con una extensión de 6003 kilómetros, lo que lo convierten en uno de los más largos del calendario. La principal característica del circuito es que dispone de 20 curvas, la mayoría de ellas con ángulos de noventa grados, algo que hace que sea requerida cierta técnica para superar cada curva de manera eficiente.

Y es que al tratarse de un callejero, hay varios puntos ciegos en la pista, lo que le agrega una dificultad extra, en especial si se considera que es posible alcanzar los 350 km/h, sobre todo cuando se sale de la larga recta de 2,2 km. De ahí que sea clave tener una configuración con baja carga aerodinámica, de manera tal de que se pueda frenar y acelerar rápidamente para salir de las curvas, lo que se conoce como stop&go.

De acuerdo con la información brindada por medios especializados, Pirelli llevará su gama más blanda con los compuestos C3, C4 y C5, que harán de duras, medias y blandas, respectivamente. Como consecuencia, se espera que los equipos se jueguen a una estrategia de una única parada, aunque todo dependerá del clima y de la degradación que se genere con el calor dentro de la pista, por fuera de posibles incidentes que puedan acontecer.

Cabe mencionar que este año la manera de abordar esta carrera tendrá algunas diferencias con respecto al 2025, que fue la última temporada con el reglamento del efecto suelo antes del ingreso a la nueva era de la F1. De ahí que la aerodinámica activa ahora pueda utilizarse en sectores específicos como las rectas o las curvas con frenada fuertes, tales como la 1, 7, 8 y 15.

Alpine no sumó puntos en el GP de Azerbaiyán 2025.

Horarios del GP de Azerbaiyán 2026 de F1

Tras el GP de España, la próxima parada de la Fórmula 1 será en el Circuito de callejero de Bakú, donde se disputará el Gran Premio de Azerbaiyán entre el 24 y 26 de septiembre por la decimoquinta fecha. A continuación, los días y horarios: