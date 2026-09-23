De la Fórmula 1 al motociclismo: Franco Colapinto y un inesperado elogio a un reciente ganador del MotoGP

Sin acción en la Fórmula 1 este fin de semana, los fanáticos del deporte automotor tuvieron otras alternativas para entretenerse este domingo. En el ámbito local, se disputó el Turismo Nacional en Río Cuarto, mientras que también se corrió el NASCAR y en el mundo del motociclismo se disputó la decimoquinta fecha del MotoGP con el GP de Austria, carrera a la que estuvo atento Franco Colapinto.

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Y es que el piloto argentino felicitó en las redes sociales a Pedro Acosta, el español que logró su primera victoria en la categoría en el Red Bull Ring al terminar delante de su compatriota Jorge Martín y el italiano Marco Bezzecchi. La emoción por su triunfo hizo que el piloto de Red Bull KTM Factory Racing hiciera varios posteos en su cuenta de Instagram, donde Colapinto aprovechó para dejarle un divertido mensaje.

“¡Tiburón animal te los comiste a todos hoy una bestia volabas! Merecidísimo”, comentó el pilarense en una de las publicaciones de Acosta, más concretamente en una selfie que se había sacado con su equipo antes de la ceremonia de premiación. De hecho, fueron varios los pilotos de F1 que se sumaron a felicitar al español en este posteo, tales como Oscar Piastri, Pierre Gasly e incluso Andrea Kimi Antonelli, el actual líder del campeonato.

Si bien se trata de competencias distintas, lo cierto es que el MotoGP y la F1 se han estado uniendo en los últimos años, sobre todo después de la adquisición de los derechos del Mundial de Motociclismo por parte de Liberty Media. Por otra parte, Alpine tiene un vínculo especial con este certamen al patrocinar a Prima Pramac Yamaha, donde corren el turco Toprak Razgatlıoğlu y el australiano Jack Miller, ambos en una Yamaha YZR-M1.

En cuanto a la importancia que tuvo el resultado en Austria, no solo se trató de un momento clave para Acosta, sino también para KTM Red Bull. Y es que la marca austriaca no ganaba en su propia casa desde el triunfo de Brad Binder en 2021, de manera que este domingo tuvo un significado especial para el equipo. Por último, la tabla de posiciones también cambió, ya que el español se puso cuarto con 234 puntos, aunque todavía lejos de los 306 de Martín.

Así celebró el español su primer triunfo en MotoGP.

Posiciones del MotoGP 2026 tras Austria