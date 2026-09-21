La broma de Max Verstappen a Kimi Antonelli sobre la definición del campeonato: "No voy a remontar"

La victoria de Andrea Kimi Antonelli en el GP de España dejó en una situación comprometedora a George Russell, quien terminó quinto en el Circuito de Madring y ya no depende de sí mismo para hacerse con el título. De hecho, todo parece indicar que el joven italiano será el nuevo campeón de la Fórmula 1, un tema al que se refirió Max Verstappen una vez terminada la carrera en Madrid el domingo pasado.

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Durante la entrevista postcarrera a la espera de la ceremonia de premiación, el piloto italiano señaló que todavía no piensa en el campeonato, sobre todo porque tiene que mantenerse concentrado debido a los fuertes rivales que tiene detrás. Pero claro que las matemáticas están a su favor, por lo que le consultaron al neerlandés al respecto y no dudó en lanzar un chiste sobre sus propias chances de ganar: “Definitivamente no voy a remontar”.

La ocurrente respuesta del tetracampeón del mundo generó risas junto a Antonelli y Lando Norris, quien terminó tercero en la decimocuarta fecha del calendario. Ahora bien, por fuera de los chistes, Verstappen sí dejó su reflexión sobre lo que debe hacer el joven as de Mercedes para asegurarse el título: “Kimi solo necesita hacer lo que está haciendo. Quiero decir, es fantástico, está funcionando realmente bien”.

En este sentido, Max resaltó que el italiano está gestionando bien sus emociones a pesar de estar cada vez más cerca del título, en especial porque se está dedicando a ir carrera por carrera sin perder el foco. “No debería estresarse demasiado por ello, y no creo que lo esté. Simplemente está cumpliendo, tiene confianza y está ganando cada vez más experiencia. Todavía es joven y está aún muy al principio de su carrera, pero ya está volando”, afirmó el neerlandés, que también advirtió la importancia del acompañamiento del equipo.

Pero Verstappen no fue el único que opinó con respecto a la situación de Kimi, dado que Norris, el campeón vigente de la F1, también se refirió a su presente, aunque sin intenciones de dar consejos. “Lidera por 80 puntos porque está haciendo un trabajo increíble. Está batiendo a un compañero de equipo mucho más experimentado, y un compañero decente, así que no quiero darle ningún consejo porque está haciendo un trabajo que da miedo de lo bueno que es”, dijo el británico.

Kimi compartió el podio con dos campeones en Madrid.

La tabla de posiciones de la Fórmula 1 tras el GP de España