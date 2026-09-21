El descargo de Gastón Iansa tras ganar en Río Cuarto por el Turismo Nacional: “Corriendo en TC”

Después del triunfo de Francisco Coltrinari en Oberá, el Turismo Nacional Clase 2 volvió este fin de semana con la disputa de la novena fecha en el Autódromo Ciudad de Río Cuarto. Allí, quien se quedó en lo alto del podio fue Gastón Iansa, quien firmó un fin de semana impecable en el trazado cordobés y estalló después de cruzar la línea de meta al recordar lo complicado que le había resultado esta temporada hasta ahora.
Y es que el piloto de San Vicente tenía otros planes distintos para este 2026, con el objetivo fijo de competir en el Turismo Carretera después de sus buenos años en TC Pistas Mouras y TC Mouras, pero no pudo competir. Los problemas presupuestarios hicieron que Iansa deba contentarse con correr en el TC Pick Up, pero finalmente también debió abandonar a mitad de temporada y solo le quedaron actuaciones como invitado al TCR South America y Procar 4000.
Por eso, el bonaerense se desahogó este domingo tras ganar en su regreso al TN APAT, luego del llamado de JPM Racing para manejar el Chevrolet Onix que había utilizado Maximiliano Bestani. “Estaba muy enojado con el automovilismo. Venía de tener mis mejores años, pero sentí que me quedé muy solo cuando más lo necesitaba y que no se me abría ninguna puerta”, expresó.
“Tendría que estar corriendo en TC y este año no podía ni correr en un zonal. Estoy bastante caliente con el automovilismo en este sentido, pero a medida que fueron pasando los meses, volví a trabajar en las carreras, lo cual me hizo bien”, agregó. Por esto fue por lo que el sanvicentino rompió en llanto después de su triunfo en Río Cuarto, donde llegó a reconocer que incluso se había planteado colgar los guantes.
“Este año me sentí perdido en todo momento porque no sabía que hacer de mi vida, pero el JPM Racing me abrió las puertas, buscamos presupuesto, nos movimos por todos lados para juntar plata y vinimos a hacer las cosas bien”, añadió. Por último, Iansa reconoció que ahora tiene las energías renovadas y está ilusionado con poder seguir en la competencia, cuya siguiente parada será en Mendoza el 11 de octubre.
Posiciones del TN Clase 3 tras Río Cuarto
- Exequiel Bastidas: 256.
- Francisco Coltrinari: 251.
- Tomás Vitar: 235.
- Juan Ignacio Canela: 189.
- Martín Lestón: 162.
- Maximiliano Bestani: 153.
- Pedro Grippo: 146.
- Santino Balerini: 144.
- Renzo Blotta: 136.
- Valentino Quattrocchi: 128.
- Andrés Calderón: 121.
- Lucas Petracchini: 114.
- Juan Martín Eluchans: 108.
- Thomas Marchesin: 102.
- Nicolás Posco: 88.
- Juan Eduardo Kreitz: 84.
- Braian Reinoso: 82.
- Santiago Robledo: 67.
- Thiago Ferrari: 61.
- Martín Blasig: 57.
- Franco Bodrato Mionetto: 56.
- Juan Pablo Pastori: 56.
- Diego Casais: 54.
- Pablo Collazo: 46.
- Gastón Iansa: 39.
- Horacio Evolo: 39.
- Marcelo Guevara: 38.
- Sergio Fernández: 34.
- Bautista Roqueta: 34.
- Felipe Martini: 34.
- Martín Mura: 32.
- Marcos Fernández: 31.
- Franco Romano: 30.
- Daniel Costa Sánchez: 26.
- Bruno Pace: 16.
- Ignacio Grippo: 13.
- Federico Luques: 13.
- Agustín Bonomo: 10.
- Máximo Donzino: 9.
- José Luis Arrate: 6.
- Diego Farina: 6.
- Gastón Martínez Minetti: 5.
- Nahuel Della Santina: 4.
- Damián Kirstein: 3.
- Cristian Vaira: 3.