Julián Santero toma confianza en el Turismo Carretera tras el podio en San Luis: “A fondo”

En medio de un año complicado en el que no pudo lograr ninguna victoria hasta el momento en el Turismo Carretera, Julián Santero no logró meterse a la Copa de Oro mediante la tabla de la fase regular, aunque mantiene vivas sus esperanzas de clasificar como ingresante de úlitmo minuto y ganar el título. De hecho, este fin de semana sorprendió al largar en la primera fila en el Autódromo Rosendo Hernández, aunque no le fue suficiente para lograr la victoria frente a Mariano Werner.

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El piloto mendocino tuvo una buena largada, pero quedó detrás del entrerriano y terminó segundo con BMW M4, pero contento con el buen desempeño del equipo y del coche cuando quedan cuatro fechas por delante. “Feliz con este resultado por la suma de puntos. Hice una carrera a fondo, clasificando en todo momento para ver si Werner se equivocaba”, comenzó Santero en declaraciones rescatadas por Carburando.

Con relación al desarrollo de la final en San Luis, el campeón de la temporada 2024 del TC reconoció que se vio perjudicado por el aire sucio del Ford Mustang March I de Werner, a quien le dio mérito por lo bien que manejó la carrera. “Intenté estar lo más cerca posible, busqué en el relanzamiento, pero Mariano no falló y no pude hacer nada. El principal beneficio que tuvo es que iba adelante y con aire limpio, no perdía carga”, agregó.

De cara a lo que se viene, Santero advirtió que están ganando más confianza para la próxima fecha en San Nicolás, donde espera volver a ser un contendiente al triunfo. Cabe mencionar que el mendocino necesita ganar una final para ser candidato al título: “Estamos bien, yo hago como si me hubiera clasificado a la Copa de Oro y busco manejarme así, yendo a fondo para sumar lo mejor posible”.

En este sentido, la decimosegunda fecha que se disputará a fin de mes representa una buena oportunidad para Santero, que recordó que sabe lo que es ganar en dicho trazado y espera que el ritmo del BMW se mantenga para buscar su primera victoria del año: “San Nicolás es un buen circuito, pudimos ganar ahí, así que tenemos las mismas expectativas y esperemos tener un funcionamiento parecido al de San Luis”.

Santero está en zona de clasificación para la última fecha.

Posiciones de la Copa de Oro del TC 2026