Turismo Carretera: Mariano Werner se quedó con la victoria en San Luis y es el nuevo líder de la Copa de Oro

Después de haber terminado en el quinto lugar en su tierra natal, Mariano Werner concretó un fin de semana soñado este domingo en la final de la decimoprimera fecha del Turismo Carretera. En el inicio de la Copa de Oro, el paranaense obtuvo su segunda victoria del año en el Autódromo Rosendo Hernández de San Luis, resultado que le permitió pasar a ser el nuevo líder del campeonato a tan solo cuatro fechas del final.

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El piloto entrerriano había ganado la tercera serie de la mañana, lo que hizo que quede en la primera fila de la grilla de partida junto a Julián Santero, que no pudo superarlo en la largada de la final. De hecho, el Ford Mustang Mach I se impuso sobre el BMW M4 en todo momento, aunque el mendocino nunca cruzó los brazos y mantuvo la presión sobre Werner durante toda la carrera en el trazado puntano.

Tal es así que el tricampeón del TC cruzó la línea de meta con un registro de 38:58.230, mientras que Santero quedó con una diferencia de apenas +0.674s, lo que es muestra de la gran rivalidad que se mantuvo en pista. De ahí que Werner también haya manifestado que la clave estuvo en la largada: “Fue una carrera increíble porque corrimos a la centésima durante toda la Final y sin errores. Si Julián hubiese largado 1º, me hubiese pasado lo mismo a mí, porque él no se iba a equivocar”.

Estadísticamente, se trata de la tercera victoria del “Zorro de Paraná” en San Luis, donde había ganado con el Falcon en 2021 y 2022, sin mencionar que el resto de los resultados de la jornada lo catapultaron a la cima de la tabla. Y es que Jonatan Castellano, quien recibió la bonificación como ganador de la fase regular, terminó en el vigesimosegundo lugar este domingo, de manera que solo llegó a sumar 13 puntos contra los 45 del entrerriano.

Debido a esto, Werner ahora se encuentra en lo alto de la Copa de Oro con 53 puntos, puesto que tenía los 8 de base por su victoria en Termas de Río Hondo a inicios de mayo. Cabe mencionar que la próxima fecha del TC se disputará el fin de semana del 4 de octubre, cuando la competencia se trasladará al Autódromo Ciudad San Nicolás para la decimosegunda fecha del campeonato.

El entrerriano lidera por 10.5 puntos.

Posiciones de la Copa de Oro del TC 2026