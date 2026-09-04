La Buenos Aires - Caracas, la mítica carrera del TC que gestionó Perón y fascinó al Che Guevara

La Buenos Aires - Caracas, una de las carreras más difíciles de la historia del automovilismo.

La Buenos Aires - Caracas es un gran símbolo histórico del automovilismo argentino y del TC, ya que tuvo todos los condimentos posibles como para quedar en la memoria para siempre. Entre el 20 de octubre y el 8 de noviembre de 1948, el gobierno nacional que aquel entonces lideraba Juan Domingo Perón gestionó y financió una competencia única e irrepetible.

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El Turismo Carretera se presentó en una carrera que contó con notables figuras tanto dentro como fuera de la ruta. Por ejemplo, en distintas medidas, fueron protagonistas directos o indirectos los hermanos Oscar y Juan Gálvez, Domingo Marimón, Eusebio Marcilla, Juan Manuel Fangio, el propio Perón y hasta Ernesto "Che" Guevara. Mientras que los Gálvez eran los principales referentes de Ford con el V8; el "Chueco", Marcilla y Marimón aspiraban a la victoria con los Chevrolet Master.

Bajo el registro oficial de Gran Premio de la América del Sur, se trató de una auténtica hazaña deportiva con estrellas que corrieron desde el Río de la Plata hasta el Mar Caribe, a lo largo de casi 10 mil kilómetros en apenas 19 días. Lo que sucedió antes de la competición, durante y después de la misma ha sido comentado por los "fierreros" en estos casi 78 años. De hecho, el final fue muy polémico, con protestas y a puro sufrimiento.

La historia de la Buenos Aires - Caracas, una carrera del TC irrepetible para el automovilismo argentino

El Turismo Carretera rompió las fronteras de la República Argentina a finales de 1948, cuando los protagonistas de los 138 binomios de la categoría más popular del país se trasladaron más allá del Ecuador, con máquinas que apenas superaban los 200 kilómetros por hora de velocidad máxima entre las 14 etapas. Los caminos eran muy diferentes a los que se ven en cada competencia tradicional: casi nunca estaban asfaltados, se ubicaban eran entre la cornisa y la selva.

Calificada en líneas generales como "hazaña", "proeza" y "odisea", casi 80 años después de la realización de la carrera muchos la definen como la final más trascendente de la historia de este deporte a nivel nacional. La idea inicial surgió a principios de la década de 1940, aunque se concretó casi nueve años más tarde como consecuencia del aporte de muchísima gente, entre ella nada menos que el entonces presidente de la Nación, Perón.

Si bien la intención era hacer la competencia todavía más amplia y llegar incluso hasta Nueva York, la Segunda Guerra Mundial y la mala relación del gobierno nacional con el de Estados Unidos limitaron la competición a Sudamérica. Así fue que comenzó en Buenos Aires y terminó en Caracas (la capital de Venezuela), aunque en el trayecto también pasó por Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia.

Las tensiones con el gobierno de Getulio Vargas en Brasil también impidieron que el recorrido incluyera al otro gigante sudamericano, con una gran tradición en el deporte motor también. La organización corrió por cuenta del ACA (Automóvil Club Argentino), que en 1942 había inaugurado su sede de la Avenida del Libertador desde donde partieron las 138 máquinas, pero el gobierno nacional aceitó la economía de la carrera.

La Buenos Aires - Caracas, una de las carreras más difíciles de la historia del automovilismo.

El desarrollo de la carrera, el vuelco trágico de Fangio y el polémico final

Con los vaivenes que siempre suceden en este tipo de competencias, el momento más dramático de la travesía ocurrió durante la séptima etapa entre Lima y Tumbes (Perú). En plena madrugada, el Chevrolet de Fangio sufrió un grave vuelco en el pueblo de Huanchaco, desbarrancándose por un terraplén. En aquella época, pocos imaginaban que un año y medio más tarde, en mayo de 1950, el "Chueco" iba a debutar en la Fórmula 1 para luego hacer historia grande con los cinco campeonatos conseguidos.

El accidente de Fangio causó la muerte instantánea de su acompañante y amigo, Daniel Urrutia. Al pasar por el lugar, Marcilla detuvo su marcha de inmediato, resignando sus propias posibilidades de ganar la carrera para cargar a los heridos en su auto y trasladarlos a un hospital. Este histórico gesto solidario le valió el eterno apodo de "El Caballero del Camino", ya que por esos minutos perdidos allí terminó segundo y el triunfo fue para Marimón.

El final de la mítica Buenos Aires - Caracas llegó el lunes 8 de noviembre de 1948, con la última etapa de la prueba entre Valera y la capital de Venezuela. Oscar Gálvez, referente absoluto de Ford, lideraba la clasificación general con una ventaja cómoda y parecía tener la victoria asegurada tras haber ganado 7 de las 14 instancias. Sin embargo, el desenlace dio un giro inesperado a punto de llegar a la meta y quedó en la historia del automovilismo nacional.

Cuando Oscar Gálvez largó la Buenos Aires - Caracas.

Lo que ocurrió fue que se rompió el cigüeñal del V8, por lo que el coche de Oscar quedó varado justo antes de ingresar a Caracas, a escasos metros del epílogo. Fue entonces cuando un auto particular (un lujoso Buick) empujó a la cupecita de Gálvez para ayudarla a cruzar la línea de llegada, algo que estaba prohibido por el reglamento. Como consecuencia, las autoridades descalificaron a Gálvez, aunque el corredor argumentó que él no había solicitado la ayuda, sino que la misma había sido espontánea.

La furia del deportista fue tal que hasta le envió un telegrama al mismísimo Perón desde Caracas a Buenos Aires. "Protesto ante usted la decisión de los jueces argentinos arrebatándome el triunfo en la carrera Buenos Aires-Caracas. Ruego a V.E. sus buenos oficios para revocatoria de injusta medida, la cual, de ser confirmada, me obligaría a retirarme del automovilismo. Compatriota amigo, Oscar Gálvez", escribió el propio piloto el martes 9 de noviembre, es decir apenas un día después del final de la prueba. Por supuesto, la determinación no se modificó y el triunfo quedó para Marimón igualmente.

En tanto, con relación a quienes abandonaron, desde la organización emitieron un comunicado antes de entrar en la recta final, cuando los coches todavía transitaban por la capital de Perú. "El ACA dispuso que hoy saliese para Lima, en avión, un enviado especial encargado de solucionar la situación financiera de los corredores que debieron abandonar la prueba y que se encuentran en esa ciudad. Todos esos corredores tienen sus fondos depositados en el ‘banco volante’ que habilitó el ACA, el que se encuentra en estos momentos en Venezuela", fue el escrito oficial.

Por qué la Buenos Aires - Caracas inspiró al Che Guevara

La magnitud, la trascendencia y el recorrido de semejante competencia de automovilismo funcionó como un estímulo para el rosarino que lideró la histórica Revolución Cubana. Entre otras cosas, de acuerdo con lo que se aprecia en la película Diarios de Motocicleta (2004), el argentino se preguntó por qué no podía llevar a cabo algo similar él mismo personalmente.

Si bien la idea del "Che" ya estaba desde antes, la mencionada final deportiva fue una de las tantas cuestiones que lo ayudó a decidirse para iniciar una travesía espectacular. El mítico trayecto de Guevara por América comenzó el 4 de enero de 1952, cuando salió de Argentina junto a Alberto Granado. Ambos recorrieron Sudamérica en una moto llamada "La Poderosa II" y otros medios. En el camino, pasaron por Chile, Perú, Colombia y Venezuela. Más tarde, la ruta revolucionaria del "Che" lo llevó por Guatemala, México, Cuba y finalmente Bolivia, donde lo asesinaron el 9 de octubre 1967 a los 39 años.

Marimón y Marcilla, los dos primeros de la Buenos Aires - Caracas.

Roberto Berasategui, periodista especializado en automovilismo: "Uno de los momentos más épicos del deporte argentino"

En el diálogo con El Destape Motor, el comunicador y autor del libro oficial Turismo Carretera, 70 años de una pasión opinó que "la reconocida competencia Buenos Aires-Caracas, disputada en 1948 por parte del Turismo Carretera, fue uno de los momentos más épicos del deporte argentino". Incluso, argumentó que ello se debió a "una organización impecable, que en aquellos años intentó unir toda América".

- ¿Qué significó la Buenos Aires - Caracas?

- Básicamente, la idea original era celebrar justamente un aniversario del descubrimiento de América y hacer una competencia entre Buenos Aires y Nueva York. Por supuesto que las complicaciones que generaba desarrollar una competencia tan ambiciosa como la que se pretendía por aquellos años, bueno, se redujo, entre comillas, a la competencia entre Buenos Aires y la capital de Venezuela. Lo de reducción entre comillas tiene que ver con que para esa época realmente esto era prácticamente una misión imposible teniendo en cuenta que América del Sur no contaba, sí, con la mejor red vial y, por lo tanto, el Turismo Carretera con esos vehículos, aquellas viejas cupecitas que fueron tan emblemáticas para la historia del Turismo Carretera, bueno, tenían una exigencia notable justamente para llegar a cubrir ese recorrido, que eran poco más de 9.500 km y que, obviamente, para esa época con tan pocos recursos y con esos medios mecánicos, bueno, realmente era algo sobrehumano para los pilotos y, por supuesto, también una exigencia tremenda para los medios mecánicos.

Esta competencia obviamente que fue lo más importante, a mi modo de ver, de la historia del Turismo Carretera. Una ambición realmente que después décadas más tarde se replicó con el famoso Rally Dakar, esta competencia que se la toma como la aventura más extrema del mundo y, bueno, sin embargo, tantos años atrás ya desde la Argentina se había pergeñado justamente una una competencia como fue la Buenos Aires-Caracas que tomó tanta trascendencia a nivel mundial que el Turismo Carretera, por supuesto, tomó conocimiento en otras latitudes.

Insisto, la Buenos Aires-Caracas con sus particularidades fue uno de los hechos épicos sin lugar a dudas del deporte argentino y lo tuvo al viejo y querido Turismo Carretera, la categoría más añeja del mundo en actividad, por eso está dentro de los libros Guinness de los récords, ¿sí? Como bueno, justamente un punto cúlmine dentro de su rica y vasta historia en el deporte argentino".

- ¿Por qué fue una bisagra para los pilotos que llegaron a la elite internacional?

- A partir de esa idea entonces, bueno, con las complicaciones de la Segunda Guerra Mundial, finalmente de 1942 pasó a 1948 la concreción de esta competencia que, bueno, como indica ese nombre popular de la carrera, se largó desde la sede del Automóvil Club Argentino rumbo a Caracas. En el medio pasó de todo, obviamente, uno de ellos, uno de los grandes protagonistas de esta carrera que fue José Froilán González, que años después se convirtió en el primer piloto en darle el triunfo a Ferrari en la Fórmula 1 en 1951 en Silverstone.

Bueno, en aquella época cuando corría en Turismo Carretera él después, muchos años después, dijo que lo más increíble que vivió dentro de su historia deportiva, su rica historia deportiva, ¿no? Claramente, porque Froilán González además de quedar en la historia por ganar con Ferrari por primera vez también hizo historia en Le Mans, bueno, él dijo que lo más importante era justamente que cruzar todo el todo el continente y atravesar distintas culturas. Él estaba sorprendido con que, bueno, se tenía que cruzar distintas culturas en pocos kilómetros entre países para para completar justamente el recorrido de de esta competencia.

Roberto Berasategui, periodista especializado en automovilismo.

- ¿Cuántos vaivenes tuvo la carrera?

- Fue una competencia que encontró de todo, por ejemplo, cuando llegaron a Perú hubo una revuelta militar y tuvieron que salir de urgencia de ese país porque si no quedaban atrapados justamente en un conflicto social y ahí es donde se produce uno de los accidentes más importantes que sufrió Juan Manuel Fangio, ¿sí? Uno fue justamente ahí en la Buenos Aires-Caracas y la otra con la Fórmula 1 en Monza. En este caso, murió su acompañante, Urrutia, por eso se declara el Día del Acompañante en memoria justamente de aquel navegante de de Juan Manuel Fangio y Fangio si bien fue socorrido y hospitalizado, después tuvo la fortuna de poder continuar con su exitosa campaña deportiva.

Más allá de eso, bueno, obviamente encontrándose con distintas vicisitudes, complicaciones, dificultades para llegar finalmente a Caracas y, una vez que llegan a Caracas, la polémica deportiva por una victoria que parecía que estaba en manos de Oscar Gálvez y que finalmente quedó a manos de Marimón por una penalización que sufrió el piloto de Ford. Y de esa manera, bueno, esa esa controversia y esa polémica llegó a a ser partícipe ni más ni menos que a Juan Domingo Perón, presidente de la Argentina que le había dado todo su apoyo a esta competencia y que, bueno, se pretendía que Perón tomara las riendas de una resolución deportiva que finalmente no las tomó y que el triunfo quedó en manos de Marimón.

- ¿Por qué la Buenos Aires - Caracas inspiró al Che Guevara?

- El hecho de que el 'Che' Guevara después hiciera su su famoso recorrido con la moto este por por el continente, bueno, obviamente que todo eso se basó y se tomó como estímulo esta carrera, ¿sí? Que fue tan promocionada en su momento y que, bueno, años después a principios de la década del 50 Guevara hizo su recorrido en moto que, por supuesto, se se graficó después en el cine y en tantos libros en lo que tiene que ver justamente con esa gran excursión que hizo Guevara y que por supuesto también marcó su destino, ¿no? Su destino político dentro de un contexto muy particular que era para para el continente americano.

Las posiciones finales de la Buenos Aires - Caracas

Domingo Marimón (Chevrolet), tras 118 horas y 37 minutos de carrera. Eusebio Marcilla (Chevrolet). Juan Gálvez (Ford). Salvador Ataguille (Ford). Daimo Bojanich (Ford). Manuel Merino (Ford). Víctor García (Ford). Ricardo López (Ford). Guido Maineri (Ford). Tadeo Taddia (Chevrolet).

Los datos clave para entender la Buenos Aires - Caracas

El recorrido de la Buenos Aires - Caracas, de punta a punta.