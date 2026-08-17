TC Pick Up en Rosario: la victoria de Agustín Canapino y la coronación de Mariano Werner en la fase regular

En la primera salida del TC Pick Up de La Plata para el cierre de la fase regular del campeonato, la victoria quedó para Agustín Canapino, quien obtuvo su primer triunfo del año en Rosario este domingo. El oriundo de Arrecifes venía de ganar su serie tras haber salido solo en la primera fila debido a la falla de la Toyota Hilux de Hernán Palazzo, lo que le permitió ganar con comodidad después de una buena largada.

De ahí que el piloto arrecifeño haya mantenido la primera fila en la final disputada este domingo junto a Otto Fritzler en la cuerda derecha del Autódromo Municipal de Rosario Juan Manuel Fangio. Si bien Canapino no pudo contener al de Bella Vista en la largada, sí logró recuperarse de mejor manera cuando ambos se pasaron en la frenada de la segunda curva, lo que fue aprovechado por Facundo Ardusso y Palazzo.

Entrada la segunda parte de la carrera, el vigente campeón del Turismo Carretera rebasó a Palazzo para ponerse segundo y no tardó en pegársele a Ardusso, que perdió la cuerda en la vuelta 18 y fue superado. De esta manera, Canapino se colocó como líder y se aventuró a su primera victoria de la temporada, algo clave considerando que esta fecha representaba el cierre de la fase regular del campeonato.

Con un tiempo de 34:29.665, el arrecifeño cumplió con su objetivo para meterse a la Copa Coronación con al menos una victoria que le permita ser candidato al título, mientras que el podio fue completado por Ardusso (+1.092s) y Mariano Werner (+2.808s). Así como para Canapino era importante el triunfo, para el entrerriano era clave meterse en zona de podio, puesto que eso le permitió mantener la punta en la tabla regular.

Y es que, con estos resultados, Werner terminó primero en la tabla con 268 puntos, de manera que arrancará el minitorneo con 31 puntos a su favor, producto del liderato y las dos victorias que suma en la temporada. Detrás de él, quedan otros cinco que tuvieron al menos una victoria en la fase regular, mientras que los seis restantes arrancarán la Copa Coronación sin puntos.

La Copa Coronación comenzará el 27 de septiembre en Balcarce.

Los clasificados a la Copa Coronación del TC Pick Up