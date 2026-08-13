Turismo Carretera: la CAF dio marcha atrás con la durísima sanción que había recibido Facundo Chapur en San Juan

La novena fecha del Turismo Carretera fue la segunda carrera especial de la temporada con el Desafío de las Estrellas que se llevó a cabo en el Autódromo Internacional San Juan Villicum, donde Tobías Martínez se quedó con la victoria. Ahora bien, entre los varios sucesos que tuvieron lugar en el trazado sanjuanino, uno de los más destacados fue el incidente de Facundo Chapur con Augusto Carinelli y Nicolás Bonelli.

Durante las últimas vueltas de la final, el piloto cordobés se pasó en uno de los virajes y terminó colisionando con los dos Ford Mustang Mach I, lo que derivó en una durísima sanción por parte de la ACTC. Inicialmente, los comisarios le habían asignado largar desde la última posición en la próxima serie que dispute, algo que afectaba enormemente las chances de Chapur de clasificar a la Copa de Oro.

Y es que el piloto de Trotta Racing Team está en el decimosegundo lugar de la tabla en la temporada, justo al límite para lograr el pase a la etapa final del campeonato sin depender de una clasificación a último minuto para la fecha final. Ahora bien, la Comisión Asesora y Fiscalizadora de la ACTC había citado al “Metralleta” para que se presente a una reunión con los comisarios para evaluar algún ajuste en su penalización.

Tras eso, la CAF lanzó un nuevo comunicado este martes, eliminando la sanción de que Chapur deba partir del último lugar, aunque agregando un recargo de 15 posiciones para la próxima clasificación. Dicha decisión se tomó después de evaluar las cámaras y fotografías del Torino NG con respecto al funcionamiento mecánico de los frenos delanteros, lo que fue suficiente para aliviar la carga de la sanción.

Si bien Facundo recibió de buena manera el hecho de no tener que salir último en la serie de Entre Ríos, considera que todavía es una sanción elevada: “Obviamente está bueno que no se largue último, pero igual los 15 puestos también me siguen pareciendo mucho”. Cabe mencionar que la décima fecha del TC se disputará el 23 de agosto en el Autódromo Ciudad de Paraná, donde se realizará el cierre de la fase regular.

Chapur ganó la final de Córdoba este año.

Posiciones del TC tras San Juan