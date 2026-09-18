Mauricio Lambiris dejó el Martínez Competición y se sumó a la Scudería JT para disputar las últimas cuatro fechas del Turismo Carretera 2026. Tras abandonar en San Luis por una falla en el acelerador de su Ford Mustang Mach I, el piloto uruguayo decidió cambiar de estructura para pelear por la Copa de Oro.

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Sin haber tenido victorias en la fase regular, el piloto uruguayo esperaba que la cita en el trazado puntano le permitiera sumar puntos importantes, algo que finalmente no sucedió por ese acelerador trabado. De ahí que Lambiris haya decidido pasarse a la Scudería JT, que es dirigida por Jerónimo Teti y que tendría todo preparado para recibirlo y ponerse a trabajar en mejorar el Mustang de cara a la próxima fecha del campeonato.

Del fallo del acelerador a la Scudería JT: el volantazo de Lambiris tras el abandono en San Luis

Debido a la normativa del TC, Mauricio no podrá cambiar el coche que venía utilizando al estar compitiendo en la Copa de Oro, por lo que la dupla ingeniera de Federico Raffo y Gabriel Mazzei seguirá al mando. Ahora bien, el Ford le ha dado tanto alegrías como tristezas al oriundo de Montevideo, puesto que llegó a lograr tres podios en Viedma, Concepción del Uruguay y Termas de Río Hondo.

No obstante, a los podios en estas fechas iniciales les siguió una irregularidad que lo alejó de la punta, tales como el vigésimo puesto en Alta Gracia, el vigesimotercero en Rafaela y el decimosexto en Paraná. A eso se suman tres dolorosos abandonos en Neuquén, San Juan y San Luis, el cual lo dejó 15 minutos fuera de la pista a causa de que el cable del acelerador se había derretido con el múltiple de escape.

¿Cuándo es la próxima carrera del Turismo Carretera 2026?

De ahí que Lambiris haya mostrado su disgusto con el trabajo interno del equipo, algo que fue determinante para tomar la determinación de sumarse a la Scudería JT para las cuatro fechas restantes. Cabe mencionar que el siguiente desafío de la competencia será en el Autódromo Ciudad San Nicolás en el fin de semana del 4 de octubre.

Lambiris suma 6 puntos en la Copa de Oro.

Posiciones de la Copa de Oro del TC 2026