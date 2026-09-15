Histórico: tras 14 años, el TC vuelve a un autódromo de Córdoba renovado

Córdoba vuelve a ocupar el centro de la escena del Turismo Carretera. En coincidencia con el 240° aniversario de Río Cuarto, la ciudad recibirá a miles de entusiastas que no quieren perderse un evento de esta magnitud por parte del TC. El regreso de esta popular categoría tendrá lugar en un autódromo renovado y un circuito extendido, donde no se presenta semejante carrera desde junio del 2012.

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En los últimos años se realizaron en el Autódromo Parque Ciudad una serie de obras de infraestructura y modernización para adecuar el predio a las exigencias técnicas y de seguridad exigidas por la Asociación de Corredores Turismo de Carretera (ACTC), para poder albergar las competencias de mayor jerarquía.

El TC vuelve a decir presente en Córdoba (foto: gentileza Agencia Ronda de Córdoba).

Las obras en el autódromo de Río Cuarto, Córdoba, para la vuelta del TC en 2026 tras 14 años

Entre las mejoras que se llevaron a cabo resaltan la remodelación de la curva 1 y la construcción de más de 20.000 metros cuadrados de playón adoquinado. Además se incorporaron nuevas vías de escape en la curva 3 y se reasfaltaron los sectores clave del circuito. Se realizaron mejoras en la seguridad y en la zona de boxes y se construyeron paredones en la recta principal junto con la instalación de guardarraíles.

La realización de esta competencia representa una gran oportunidad para la provincia que cuenta con una larga tradición como sede de Turismo de Carretera. El Gobierno de Córdoba y la Agencia Córdoba Turismo logran con esta iniciativa recuperar uno de los eventos deportivos con mayor poder de convocatoria del país.

De esta manera, "La Docta" será la sede de la penúltima fecha de la categoría máxima del automovilismo argentino. Río Cuarto se prepara para recibir a los competidores en el Autódromo Parque de la Ciudad los días 14 y 15 noviembre. Las entradas ya están a la venta.

Entradas: precios y beneficios

Las entradas se consiguen exclusivamente a través de ventas.autoentrada.com. Más cerca de la fecha del evento se informarán los puntos de venta presencial.

La entrada general ($35.000) al igual que el resto de las opciones incluye el ingreso al predio para presenciar las jornadas de clasificación del sábado 14/11 y las carreras principales del domingo 15/11. También permite el acceso al sector gastronómico y a una tarima elevada para una mejor visión del circuito.

La entrada Tribuna Recta se consigue por $60.000 y Tribuna Alargue ($90.000) da la posibilidad de ver la carrera sentado al igual que la entrada Tribuna Mixtos que cotiza $80.000. La Entrada Boxes ($150.000 mayores, $75.000 menores de 11 años) suma el acceso al sector interno de boxes mediante puente o rampa peatonal y acceso a tribuna dentro de boxes con capacidad sentada.

Por último, la Zona 0 - Vip ($500.000) incluye acceso al sector interno de boxes mediante puente o rampa peatonal, acceso a terraza VIP exclusiva con servicio de catering con comida y bebida, kit de merchandising oficial del evento, estacionamiento preferencial dentro del predio, pantalla LED con transmisión en vivo, experiencias de marca, activaciones exclusivas y bar de tragos y bebidas durante todo el evento.

Cabe señalar que los niños de 0 a 11 meses inclusive no abonan entrada para ningún sector. En tanto, los menores de 1 a 10 años inclusive no abonan entrada únicamente en el Sector General. Para el resto de los sectores deben contar con entrada. A partir de los 11 años se considera entrada de adulto.

Los mayores de 70 ingresan sin cargo al sector general previa acreditación al igual que las personas con discapacidad. En este último caso se deberá adjuntar el CUD vigente para validar el beneficio.

El TC vuelve a decir presente en Córdoba (foto: gentileza Agencia Ronda de Córdoba).

El Rally Mundial, a un paso de volver a Argentina y a Córdoba

El regreso de otra de las categorías más populares del planeta en el deporte motor a Córdoba es casi un hecho. Con el aval absoluto tanto logístico como financiero por parte del gobernador Martín Llaryora, está todo dado para que la resonante competencia retorne a "La Docta", donde no se presenta desde 2019. El debut de este certamen en el territorio nacional fue allá por 1980.

Ya en el 2027 o como máximo en 2028, el torneo estará otra vez en suelo argentino para su recorrido por Sudamérica. Lo más probable es que se mantenga la fecha de Paraguay, por lo que Argentina reemplazaría a la plaza de Chile. Otra vez, el parque de asistencia estaría ubicado en la costanera de Villa Carlos Paz. En tanto, los tramos cronometrados pasarían por los valles de Punilla, Calamuchita y Traslasierra, con los clásicos tramos por Copina y Mataderos.