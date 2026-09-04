La postura de Emiliano Spataro sobre la incorporación de la dirección asistida al Turismo Carretera: “Emparejar”

Tras la definición de la fase regular en Paraná, el Turismo Carretera aguarda por el inicio de la Copa de Oro que comenzará en San Luis a mediados de mes, justo en medio de la revolución que hay en la competencia por el cambio en el reglamento. Durante el Desafío de las Estrellas en San Juan, la ACTC habilitó el uso de la dirección asistida, algo que ha generado debate entre pilotos, equipos y fanáticos con sus opiniones divididas.

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Mientras que algunos sostienen que esta modificación le quita dificultad a la categoría madre del automovilismo argentino, otros consideran que se trata de una herramienta útil para igualar a los pilotos. Justamente uno de los defensores de la dirección asistida es Emiliano Spataro, quien en una reciente entrevista con Grandes Campeones señaló que este cambio “va a emparejar por talento” en el TC.

Uno de los aspectos que remarcó el oriundo de Lanús es que la dirección se ha hecho cada vez más pesada con la evolución de los coches, lo que complejizó el desgaste físico de los pilotos y terminó premiando la resistencia sobre el talento. “Una vuelta por ahí la das, pero a mitad de carrera empezás a sentir cansancio”, afirmó Spataro, que advirtió que muchos pilotos se privan de probar maniobras para guardar energía.

“Eso generaba que pilotos más ‘grandotes’ pero no con tanto talento sobresalgan sobre otros pilotos que quizá tienen menos físico y tienen mucho talento”, agregó el piloto bonaerense, que considera que el deporte se ha desvirtuado en los últimos años. Y es que premiar lo físico por sobre las habilidades de conducción ha sido la moneda corriente de los últimos años, a los ojos del bicampeón del Rop Race V6.

“Me parece que el automovilismo consiste en frenar lo más adentro posible, que es una cuestión de coraje, y doblar lo más rápido posible, que es una cuestión de sensibilidad. Si el automovilismo pasa a ser una cuestión de fuerza, sin importar el talento, me parece que se está desvirtuando el deporte”, cerró. Cabe mencionar que Spataro está vigesimosegundo en la tabla, todavía con chances matemáticas de ingresar a la Copa de Oro en la última fecha.

Quedan cinco fechas en el TC 2026.

Posiciones de la Copa de Oro del TC 2026