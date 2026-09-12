Un hombre, de 37 años, decidió dejar atrás la vida acelerada de Buenos Aires para instalarse en Traslasierra, Córdoba, y construir su propia casa con técnicas de bioconstrucción. La historia de Mauricio refleja un cambio profundo en la forma de entender el trabajo y la vida cotidiana.

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Después de años trabajando en una planta automotriz, Mauricio sintió que la ciudad le imponía un ritmo incesante. Un accidente en moto fue el disparador para cuestionar su estilo de vida: “Un día me senté en el cordón de la calle y dije: ‘Esto es la ciudad y acá es vivir así a ritmo acelerado. La ciudad es esto, es caos, es correr y correr y correr’”.

¿Por qué decidió cambiar de vida y mudarse a Córdoba?

Con una meta clara, había escrito que quería estar “autojubilado y en paz” a los 40 años, pero logró anticipar ese sueño antes de lo previsto. La historia de su cambio radical fue difundida a través del canal de YouTube "Crónicas del Cambio - De Música Rutera".

Actualmente, vive en La Paz, en la zona de Traslasierra, donde se dedica a construir su hogar usando materiales naturales como madera, paja y barro, en una técnica llamada quincha. Sin experiencia previa en construcción, aprendió sobre la marcha, aprovechando los recursos que le brinda el entorno.

Mauricio dejó su trabajo formal en Buenos Aires para vivir en el monte de Córdoba.

Paneles solares y horno de barro: las soluciones para vivir sin servicios convencionale

Al no contar con servicios básicos como agua o electricidad convencional, debió implementar soluciones propias: “Le hice todo un desagüe porque cuando llueve acá se acumula el agua”, explicó. Además, instaló un pequeño panel solar para generar electricidad y construyó primero un horno de barro para resolver su alimentación diaria.

La voluntad de Mauricio para trabajar y vivir tranquilo sin empleo formal formal

Renunciar a su empleo en Fiat no fue fácil, sobre todo por el temor a la inseguridad económica y la mirada escéptica de otros. Sin embargo, Mauricio mantiene una visión práctica: “El no tener trabajo fijo es una tranquilidad que te da de poder hacer lo que a uno le gusta”. Para sostenerse, combina diferentes actividades como jardinería, cocina y reparaciones, asegurando que “trabajo siempre sale... si uno tiene herramientas y tiene la voluntad, trabajo sale”.

Para él, el miedo no debe paralizar, sino impulsar. “Yo uso el miedo como un empuje. El secreto está en decir: ‘Bueno, ya está suelto todo y le meto’”, afirmó, destacando la importancia de salir de la zona de confort. Su cambio de vida no sólo busca mejorar su bienestar, sino también dejar un legado para sus tres hijos, priorizando el tiempo en familia y la calidad de vida, algo que, según su análisis, se pierde en la vorágine urbana.

La experiencia que comparte Mauricio podría llamar a reflexionar sobre la posibilidad de tomar decisiones radicales para recuperar el control del tiempo y el bienestar. “Todo lo que hice me trajo hasta acá y es lo que yo quiero”, concluyó mirando su entorno natural.