Turismo Nacional: el inesperado inconveniente que tuvo Leonel Pernía en Oberá

Después del triunfo de Agustín Canapino en San Juan, el Turismo Nacional volvió este fin de semana para la disputa de la octava fecha del campeonato de Clase 3 en el Autódromo Ciudad de Oberá. En la tierra colorada de Misiones, Leonel Pernía había tenido una notable clasificación el sábado al obtener el quinto mejor tiempo de la jornada con un registro de 1:55.589, con una diferencia de +0.671s con respecto a la pole de Canapino.

Tal resultado había colocado al piloto tandilense en una buena posición para la serie que se disputó esta mañana, con la chance de ganar lugares en la grilla de partida, sobre todo por el buen nivel que había mostrado. Y es que Pernía había estado casi toda la serie entre las primeras posiciones, pero todo se fue por la borda debido a un inesperado conveniente que lo hizo caer a los últimos puestos al momento de cruzar la línea de meta.

Después de haber estado peleando contra Facundo Chapur y Jorge Barrio, el bicampeón de TN Clase 3 sufrió un imprevisto, producto de los roces por mantener la posición. Cuando atravesaba los últimos minutos de la serie, el matafuegos del Ford Focus se activó solo dentro del habitáculo, lo que ensució el interior del coche y estorbó la vista del piloto, que terminó cayendo al decimotercer lugar, muy lejos de la punta.

Como consecuencia de esto, Pernía salió fuera de los veinte primeros en la grilla de partida de la final en Oberá, donde cruzó la línea de meta en el decimoctavo puesto con una diferencia de +36.737s con respecto al primero. En este sentido, el ganador de la fecha fue Julián Santero, a quien le vino bien el cambio de equipo para la puesta a punto del Volkswagen Virtus, mientras que el podio fue completado por Canapino y Bautista Damiani.

En cuanto a la situación en el campeonato tras la carrera en Misiones, Pernía se quedó en el noveno lugar de la tabla 121 puntos, con una brecha de 140 unidades que lo separan de Canapino, que lidera con 261. En cuanto al lastre, el tandilense tiene un lastre de 24 kilogramos en su coche de MG-C Pergamino a la espera de la próxima fecha, que será en el Autódromo Ciudad de Río Cuarto el 20 de septiembre.

Los diez primeros en cruzar la línea de meta en Oberá.

Posiciones del Turismo Nacional Clase 3