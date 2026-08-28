Turismo Nacional: el abrupto cambio de Julián Santero para la parte final del campeonato

Sin haber logrado la clasificación a la Copa de Oro del Turismo Carretera, Julián Santero atraviesa un año complicado desde los resultados, incluso a pesar de haber ganado una de las finales del TC en Viedma. Ahora bien, la categoría madre no es la única en que compite actualmente el piloto de 32 años, que también está en la grilla del Turismo Nacional en Clase 3, donde se encuentra en el cuarto lugar de la tabla con 147 puntos.

El piloto mendocino viene de terminar en el decimoprimer lugar en la cita en el San Juan Villicum a inicios de mes, algo que ha sido la gota que rebalsó el vaso y lo hizo tomar una drástica decisión. Y es que esta semana Santero confirmó su salida de GR Competición para sumarse a Ambrogio Racing, que estará a cargo de la preparación del Volkswagen Virtus de cara a la octava fecha en el Autódromo Ciudad de Oberá.

"Se fueron sumando cosas": la explicación de Santero tras su drástico cambio de equipo

De esta manera, el campeón defensor del TN-C3 volverá a las pistas este fin de semana con su coche de la marca alemana, aunque bajo el ala de su nuevo equipo. Justamente sobre esto habló Santero en una reciente entrevista con Campeones, en la que explicó los motivos del cambio: “Un poco de todo, se fueron sumando muchas cosas, los resultados no nos estaban acompañando, o más que los resultados, el rendimiento en sí del auto”.

En parte, la mudanza a Ambrogio Racing le permitirá al mendocino tener sus dos coches en el mismo lugar, dado que en dicho taller también preparan su BMW para el TC, algo que fue determinante a la hora de tomar la decisión. “Surgió la opción de llevarlo a lo de Marcelo, que es donde tengo el BMW y también me facilita un poco las cosas tener los dos autos y los dos equipos en el mismo taller, con la misma persona, el mismo grupo de ingenieros”, agregó.

Cuando le preguntaron por lo que espera obtener con esta modificación, Santero señaló que la idea es mejorar el rendimiento del coche al cambiar los procedimientos, de manera que sueña con dar un salto de calidad y alcanzar su primer triunfo del año. “Para eso es el cambio, para intentar mejorar el funcionamiento del auto, con otra puesta a punto, con otro manual de puesta a punto y ver si podemos pegar un saltito”, cerró.

Santero es el último campeón de la categoría.

Posiciones del Turismo Nacional Clase 3