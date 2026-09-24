Buen día para Franco Colapinto: terminó 11° en la segunda práctica libre en Azerbaiyán y probó mucho el auto

Franco Colapinto terminó 11° y tuvo una jornada positiva en los entrenamientos libres previos al Gran Premio de Azerbaiyán 2026 de la Fórmula 1, con un Alpine que demostró que el potencial continúa intacto luego de las actualizaciones. Además, el piloto argentino de 23 años pudo probar tanto los neumáticos duros como los medios a lo largo de este jueves 24 de septiembre.

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El arranque de la jornada fue difícil para el ex Williams en el circuito callejero de Bakú, ya que terminó 18° en el primer ensayo y su compañero Pierre Gasly fue 16°. Igualmente, el resultado en esa primera sesión (fue a las 5.30 horas de Argentina) no es tan trascendente porque importan más las pruebas de todo tipo en el monoplaza y especialmente la cantidad de giros que pueda dar cada corredor. Luego, en el inicio de la segundas pruebas, "Fran" se pasó levemente de largo en una de sus primeras vueltas aunque ello no pasó a mayores y pudo completar sin problemas el desafío siguiente.

Ahora, será el turno de la tercera práctica libre para Colapinto el viernes 25 desde las 5.30 horas de Argentina, en tanto que la verdad comenzará a las 9 con la clasificación. La carrera final será el sábado 26 desde las 8.

Colapinto 11°: las posiciones finales de las segundas prácticas libres de la F1 en Azerbaiyán

George Russell - Mercedes. Kimi Antonelli - Mercedes. Max Verstappen - Red Bull. Charles Leclerc - Ferrari. Lewis Hamilton - Ferrari. Lando Norris - McLaren. Pierre Gasly - Alpine. Oscar Piastri - McLaren. Isack Hadjar - Racing Bulls. Esteban Ocon - Haas. Franco Colapinto - Alpine. Liam Lawson - Red Bull. Sergio Pérez - Cadillac. Gabriel Bortoleto - Audi. Nico Hulkenberg - Audi. Alexander Albon - Williams. Carlos Sainz Jr. - Williams. Arvid Lindblad - Racing Bulls. Valtteri Bottas - Cadillac. Oliver Bearman - Haas. Lance Stroll - Aston Martin. Fernando Alonso - Aston Martin.

Las posiciones y los registros de cada piloto en el GP de Azerbaiyán 2026.

Colapinto no se fue conforme: "No me siento muy cómodo"

“Falta un poco. Dimos un pasito con el auto, pero falta ahí... No me siento muy cómodo. Entenderé hoy a la noche un poco el por qué", comenzó. "No estoy tan consistente como en otras carreras y me está costando extraer todo de los frenajes y las entradas de curvas, que es donde me está costando un poco”, reflexionó el joven piloto argentino en ESPN tras la primera jornada de actividad.

Se viene la clasificación el viernes: días y horarios para seguir a Colapinto en Azerbaiyán

La actividad seguirá entre el viernes 25 y sábado 26 de septiembre por la 15° fecha del calendario. A continuación, los días y horarios: