Gasly se hartó y acusó "amenazas y ataques" de los argentinos fanáticos de Franco Colapinto: "Preocupante"

Pierre Gasly habló por primera vez después de la polémica con Franco Colapinto en el Gran Premio de Madrid 2026, de la Fórmula 1. El piloto francés de 30 años, compañero del argentino en Alpine, aseguró que recibió "amenazas y ataques" en las redes sociales por parte de los fanáticos de "Fran", que en su gran mayoría son argentinos.

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La demora para dejar pasar al pilarense sobre el final en la carrera en la capital de España generó que el ex Williams estuviera a punto de perder la séptima posición a manos del McLaren de Oscar Piastri, que venía con un mejor ritmo y neumáticos nuevos. Sin embargo, por suerte pudo conservar ese puesto y la situación no pasó a mayores, aunque el bonaerense le dejó clara su bronca al equipo a través de un audio desde la radio dentro del monoplaza rosa. Ahora, el galo recogió el guante al respecto y disparó munición gruesa durante la entrevista con The Race.

Gasly se cansó de las amenazas de los fans de Colapinto: "Una línea que no debería cruzarse"

El corredor francés se explayó al respecto del incómodo tema: "Esta situación reiterada me parece un poco inquietante y preocupante para nuestro deporte". Al mismo tiempo, aclaró: "Soy un atleta de élite, así que sé que estoy expuesto; siempre ha sido así...". Visiblemente molesto, insistió: "Pero la magnitud de las amenazas y los ataques me parecen completamente inapropiadas, especialmente cuando van dirigidos a familiares y a mi novia. No creo que eso deba ocurrir".

Incluso, Pierre reflexionó que “puedes caerle bien a la gente o no gustarle, y eso está completamente bien". De hecho, agregó que "hay una determinada línea que no debería cruzarse simplemente porque estás detrás de una pantalla, frente a un teclado, y esas líneas se cruzan demasiadas veces”.

Gasly denunció amenazas y agravios de los hinchas argentinos que defienden a Colapinto.

Colapinto apoyó a Gasly, aunque reconoció: "Lo puteé un poquito"

Consultado acerca de esta cuestión, el argentino respondió que “mucha gente le estuvo enviando mensajes y, por supuesto, no está bien". Igualmente, recalcó: "No lo he visto porque estoy bastante presente en las redes sociales, pero nunca es agradable recibir ese tipo de cosas”.

“Especialmente, aún menos cuando le está pasando al equipo para el que estoy compitiendo. Somos compañeros de equipo y nos llevamos muy bien, y estamos trabajando y concentrándonos en el mismo resultado, en el mismo objetivo y en la misma meta, que es hacer que Alpine sea mejor”, aclaró el ex Williams en la F1.

Colapinto señaló que “pasa mucho con los aficionados en Fórmula 1, en cualquier deporte. Hoy en día es algo muy habitual. Lamentablemente, no debería ser algo habitual y definitivamente se debería prestar más atención a las cosas, a las palabras que salen de los teclados de todo el mundo”. Asimismo, pidió: “La manera de apoyarnos como equipo es empujar al equipo hacia adelante y mantenernos fuertes juntos. No se trata solamente de mis aficionados. Tengo algunos que son muy apasionados y quieren que me vaya bien, y espero que puedan disfrutar de los buenos resultados que estoy obteniendo”.

Sobre el final, entre risas, "Colapa" reconoció igualmente: “Yo lo puteé un poquito. Hubo un malentendido... A veces con los compañeros de equipo hay un poco de pica porque somos, al final, no sé, queremos ganar siempre y somos muy competitivos el uno con el otro". "Si bien trabajamos juntos, hay momentos en que sale de la parte de uno que quiere ganarle a tu compañero”, sentenció.

¿Qué pasó entre Colapinto y Gasly en Madrid? "La p... madre"

Franco protagonizó un furioso audio por radio hacia Alpine, luego de que Gasly no lo dejara pasar sobre el final del Gran Premio de Madrid 2026 de la Fórmula 1. El piloto argentino de 23 años estaba octavo sobre el final y el francés séptimo, aunque este último debía parar en los boxes porque ya terminaba la carrera.

Sin embargo, el galo se demoró demasiado hasta que finalmente fue a los pits y le hizo perder tiempo al ex Williams, que estuvo a punto de perder esa séptima posición a manos de Piastri. El australiano de McLaren estaba con neumáticos nuevos y venía con un ritmo mucho más alto. Por suerte para "Fran", el "Leñador" no lo pudo superar.

"Chicos, no perdamos tiempo...", disparó Colapinto desde dentro del monoplaza. "Sí, estamos con eso, amigo", le respondió el ingeniero de pista Stuart Barlow. "Cambio, cambio. Hola... ¡Cambio! Honestamente... Oh, Dios mío. ¡Chicos, cambio, la puta madre! Si pierdo...", insistió Franco hasta que se cortó la comunicación.